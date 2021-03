Hay crimen organizado en algunas entidades, no en todo el país: Titular de Seguridad

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, rechazó las acusaciones realizadas desde Estados Unidos respecto a que en un 35% del territorio nacional exista ingobernabilidad por las actividades del crimen organizado.

“De ninguna manera, esa no es real, esa afirmación no es real, tajantemente la negamos. Y efectivamente si hay presencia en algunas zonas donde todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, en algunas entidades. Se combaten diariamente con todo el aparato del Estado que tiene el gobierno mexicano”, dijo.

Desde el estado de Veracruz, la funcionaria aseguró que los grupos del narco se combaten diariamente con todo el aparato del Estado mexicano.

"Hay toda una Estrategia Nacional de Seguridad donde todos los días se atiende la violencia que se registra en varias zonas", concluyó.