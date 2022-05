Afirma que relación con EU podría verse afectada

Idealista y no de boicot, postura de AMLO sobre Cumbre de las Américas: Martha Bárcena La exfuncionaria señaló que la postura el Presidente López Obrador respecto a que no se excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas "es una mentalidad de sueños", con lo que no se puede construir ninguna relación