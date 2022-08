Indiferencia de la Federación provoca falta de vacunación en infancias: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que la falta de vacunación para menores solo demuestra la indiferencia del Gobierno Federal hacia las infancias del país.

“En este gobierno solo se preocupan por atender los mandatos presidenciales, nosotros desde el PRD insistimos en la importancia de que antes de regresar a las aulas las y los niños recibieran la vacuna contra COVID-19 y se hiciera de manera eficiente, pero las autoridades federales lo ignoraron como han ignorado a este sector de la población que tampoco cuenta con medicamentos oncológicos porque prefieren destinar dinero para subsidiar obras inservibles", recalcó.

El perredista aseveró que es preocupante que no se atienda la vacunación de los menores, ya que lo primordial es que se atienda el esquema de vacunación completo, además, dijo que se debe abastecer de insumos y medicamentos para el cáncer en las clínicas y hospitales.

“Es una irresponsabilidad que al presidente y al Gobierno Federal no les importe la salud de millones de niñas y niños en el país, que prefieran atender otras cuestiones que el propio bienestar de los infantes, es un derecho que todas y todos reciban su esquema completo de seis vacunas, que todos reciban su tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades degenerativas, que sea una prioridad para el Gobierno Federal y el titular del Ejecutivo y que no hagan como que todo está bien, porque claramente no lo está, que de verdad se pongan a trabajar y que la saludas de todas y todos en el país sea una prioridad”, señaló.

De acuerdo al líder del Sol azteca, en el año 2018 la vacunación sufrió una drástica caída, pues los niños con un año cumplido solo tuvieron cuatro de seis vacunas, lo representa que la vacunación cayó 19.9 por ciento, y para niños de 1 y 2 años de edad fue de 35.3 por ciento.

FBPT