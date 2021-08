INE confirma reparto de pluris; defiende pluralismo ante reformas regresivas

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la asignación de los diputados plurinominales para la LXV Legislatura, en la que se garantizó que ningún partido tenga sobrerrepresentación legislativa.

El acuerdo aprobado al Consejo General establece que Morena tendrá 76 legisladores de representación proporcional; PAN, 41; PRI, 40; Movimiento Ciudadano, 16; Partido Verde, 12; PRD, 8, y PT, 7, por lo que de inmediato se hizo la entrega de las constancias a los respectivos representantes de las fuerzas políticas.

De este modo, en la LXV Legislatura la bancada de Morena sumará un total de 198 diputados; PAN, 114; PRI, 70; Partido Verde, 43; PT, 37; Movimiento Ciudadano 23, y PRD, 15.

Así se integrará la @Mx_Diputados por cada partido político y por género para el periodo 2021-2024. Logramos 7 mujeres más que en 2018, avanzando en la integración paritaria entre #Mujeres y #Hombres. #ParidadDeGénero #Paridad pic.twitter.com/SFHmVGI9qA — Adriana Favela H (@adriafavela) August 23, 2021

En este contexto, el consejero presidente Lorenzo Córdova puntualizó que México no se puede expresar bajo una sola voz y defendió que la representación proporcional asegura que el pluralismo se refleje en la toma de decisiones colectivas.

Manifestó que, por ello, ir en contra de la representación proporcional es contravenir el pluralismo y la evolución democrática del país.

“Cualquier planteamiento que apunte a mermar la representación del pluralismo y planteamientos en ese sentido han habido muchos en los últimos lustros provenientes de distintos partidos políticos, inevitablemente implica vulnerar lo que es hoy una de los principales virtudes de nuestra democracia, la representatividad en nuestros órganos legislativos”, expresó.

La consejera Adriana Favela destacó que en esta asignación de plurinominales es la primera vez que se aplica la afiliación efectiva para verificar que ningún partido tenga más de 300 diputados ni una sobrerrepresentación mayor al 8 por ciento.

Tenemos 248 diputaciones que son para mujeres, que sería el 49.6% de la integración total de la Cámara de Diputadas/os, que implica 7 mujeres más que en 2018 y esto obviamente es algo muy bueno porque vamos avanzando en la cuestión de la #paridad entre los géneros: @adriafavela. pic.twitter.com/4xmBfT5knM — @INEMexico (@INEMexico) August 23, 2021

El consejero Ciro Murayama afirmó que los plurinominales han asegurado un contrapeso real en el Congreso, por lo que señaló que las propuestas de reforma para eliminar esta figura son “un sinsentido democrático”.

“La existencia de 200 diputados de representación proporcional está en la base de la transformación del sistema político mexicano de las últimas décadas, pues permitió la división del Legislativo al Ejecutivo. Quien busque concentrar el poder y volver al hiperpresidencialismo tiene una receta: eliminar los plurinominales”, aseveró.

La consejera Claudia Zavala precisó que en el caso particular del perredista Rogelio Franco Castán, quien se encuentra preso desde hace cinco meses, “al no estar suspendidos sus derechos político-electorales, el candidato reúne los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo en tanto no haya sentencia condenatoria”.

LRL