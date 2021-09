INE está "bajo fuego" y la democracia atraviesa mal momento: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en México la democracia pasa por mal momento, al estar "bajo fuego" no sólo por los actores políticos sino también por la violencia, el crimen organizado y la pandemia.

"Los ataques desde los circuitos gobernantes y la descalificación al órgano electoral siguieron y siguen, amenazas de reforma, de descabezar a los órganos electorales. Bueno de que estamos bajo fuego, estamos bajo fuego", sostuvo ante legisladores y expertos electorales internacionales.

Al participar en un foro sobre elecciones en pandemia, en el marco el Día Internacional de la Democracia, Córdova destacó que fenómenos nuevos y añejos como la polarización, las mentiras y la insatisfacción ciudadana son una verdadera preocupación.

Recordó cuando integrantes y simpatizantes de Morena amenazaron con ir a los domicilios de los consejeros electorales que tomaron la decisión de anular la candidatura al gobierno de Guerrero, una cosa desagradable, manifestó.

"Una agresividad y una descalificación inédita y, particularmente, inédita por su intensidad, por su estridencia y, sobre todo, porque venía de los circuitos gobernantes en contra de los órganos electorales", señaló.

"A pesar de los ataques y descalificaciones a la autoridad electoral, que llegaron a francas y abiertas amenazas. Fuimos amenazados literalmente de que irían a visitarnos a nuestros domicilios, una cosa bastante desagradable". recordó.

Córdova agregó que "para acabarla de amolar, nos cayó la pandemia encima". Aunado a ello, expuso, la mentira ha acompañado a la política desde sus orígenes, sin embargo ahora, con la irrupción de las redes sociales, pueden servir para fortalecer la democracia o para erosionarla .

"La democracia no goza, no por la pandemia o al menos no sólo por la pandemia, sino ya desde antes veníamos nosotros reflexionando en el ámbito internacional respecto de los malos tiempos que corren para la democracia.

"Por un lado, un problema de desafección, de insatisfacción por las promesas incumplidas, el fenómeno de desinformación o fake news que nos ha ocupado desde 2016 y una polarización política que se venía granjeando, germinando, pero hoy constituye uno de los desafíos fundamentales de los sistemas democráticos", dijo.

El presidente del INE dejó claro que este organismo está preparado para llevar a cabo elecciones o ejercicios de democracia participativa "bajo fuego", principalmente por los ataques desde los circuitos gobernantes.

Adelantó que este ambiente adverso al INE no concluirá en breve porque el próximo año se realizarán seis elecciones locales, además de, si se reúnen las firmas necesarias, la consulta de revocación de mandato.

ANR