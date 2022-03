INE valida padrón y lista nominal para revocación; se requieren 37.1 millones de participantes

El Instituto Nacional Electoral (INE) validó el padrón electoral y la lista nominal que se utilizarán para la revocación de mandato, que contempla a 92 millones 823 mil 216 ciudadanos, quienes podrán participar en la jornada del 10 de junio.

Con dicha cifra se definirá el 40 por ciento de la participación necesaria por ley. De esta forma, el ejercicio será vinculante con una votación de 37 millones 129 mil 286 personas.

A partir del acuerdo avalado por el Consejo General, el cual no fue impugnado, se estableció que la fecha de corte para definir esta lista era el 15 de febrero. Ante ello, los ciudadanos que se registraron para obtener su credencial de elector hasta esa fecha, con tiempo de entrega el 2 de marzo, podrán participar en la revocación.

Sin embargo, los representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el INE, Mario Llergo y César Hernández, reclamaron que el órgano electoral está limitando la participación e incluso demandaron que se notifique a las personas que pueden interponer un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En ese contexto, el consejero Ciro Murayama aclaró que, a quienes se registraron posteriormente a la fecha de corte, se les notificó que no pueden participar en la revocación porque así se estableció, pero no se les condicionó la entrega de la credencial de elector a cambio de que no participen.

Aprovecho para atajar una mentira, un infundio más, y es que se está entregando la credencial a cambio de que la gente se comprometa a no participar en la revocación, es falso, todo el que se apuntó podrá recogerla. El INE no condiciona a la ciudadanía Ciro Murayama

El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que, desde 2015, en todos los procesos electorales se les notifica a los ciudadanos en los módulos de atención que pueden presentar los juicios para la protección de los derechos político-electorales e incluso ahí mismo se les entregan los formatos para hacerlo.

Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz externó que si los miembros de Morena querían que el INE saliera a buscar a los ciudadanos para notificarles que podían interponer un juicio, entonces también hubieran considerado no recortarle recursos.

Córdova apuntó que la aprobación del padrón y la lista nominal da certeza a la participación de todos los civiles en la revocación de mandato.

“Declarar válido y definitivo el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, significa, ratifica, que el INE está garantizando la universalidad del sufragio, que cada ciudadana y ciudadano inscrito en la lista nominal y que cuente con su credencial vigente, tendrán la certeza de que podrán participar el próximo 10 de abril para emitir libremente su opinión sobre la revocación de mandato del Presidente de la República, y que tendrá una boleta esperándola y esperándolo en el centro de votación que le corresponda”, declaró.

MAEP