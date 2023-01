“Están inflando un problema que no existe”: AMLO sobre oposición a Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció una vez más sobre la discusión en torno a su plan de modificaciones a las leyes en materia electoral, y dijo que los opositores “están inflando un supuesto problema que no existe” , pues, dijo, no es la reforma la que pone en riesgo el desarrollo de las elecciones, sino los propios consejeros electorales.

En rueda de prensa matutina, el mandatario federal estimó que la propuesta de reforma “no tiene alcances mayores”, pues “nada más es bajarles el sueldo [a funcionarios electorales] porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público; también eso les molesta, ¿cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia es el pueblo?”, comentó.

¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿No son ellos los que le dieron el registro a candidatos que no cumplían requisitos y actuaron por consigna del Presidente? Que se vayan a engañar a otra parte. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Reiteró que la marcha del 26 de febrero no tiene fundamentos y sus fines son otros .

'Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor están buscando ahora salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero quizá lo del fondo sea el decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos. Están inflando un supuesto problema que no existe y que sea el poder judicial el que resuelva", señaló López Obrador.

