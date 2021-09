Científicos gastaban en extravagancias y viajes, acusa AMLO

Ante lo que calificó como la “polémica del Conacyt”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que antes había una asociación de investigadores que aprovechaban el presupuesto para pagar sus lujos y extravagancias.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal se refirió al tema de los investigadores y comentó que antes había derroches que ya desaparecieron, pero dijo que sí es necesario que se investigue y se castigue la corrupción en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ahora que hay esta polémica del Conacyt… Tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos, como tenían mucha influencia, buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, una especie de chantaje y se les tenía que entregar estos fondos y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica. Qué habían hecho, nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos