Irrumpe hombre a gritos en la conferencia de AMLO en busca de trabajo

La conferencia mañanera se vio interrumpida por el grito de un hombre que provenía desde el fondo del Salón tesorería, ¡Señor Presidente, señor Presidente!, al que el propio Andrés Manuel López Obrador respondió ¡Ahí voy!, en tono de broma.

Se trata de José de Jesús Quintana, un hombre de 38 años, quién desesperado por su situación de no encontrar un trabajo, un extrabajador de Palacio Nacional, trabajó como militar arriando la bandera y desde hace dos años ha buscado dialogar con el Presidente.

Narró entre lágrimas que su desesperación lo hizo violar los protocolos de seguridad y engañó a los guardias a quienes les dijo que colaboraba en la Secretaría de Hacienda, ubicada en el ala norte del Palacio Nacional.

"Sinceramente vine a dejar un libro que compré, precisamente del Presidente, que se llama a mitad del camino y una carta. Es la quinta carta que le he venido a traer, pero la verdad me las ingenié para poder entrar, pedí a alguien de atención ciudadana que donde había un baño, y entre, fue un momento que no sabía qué hacer, fue un momento de decisión si me avente y engañé a los guardias diciendo que era de hacienda, la verdad"