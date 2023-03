Lonas, carteles, gritos: Diputados pelean por caso de Genaro García Luna

Diputados dedicaron más de dos horas a confrontarse por tercera ocasión en sólo una semana, a causa de los cargos por los que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos.

Sobre el PAN cayeron los gritos insistentes de morenistas, pevemistas y petistas: "¡Acción narcótica!", "¡Coca, hierro y Ron, sigue Calderón!", "¡ABC!", "¿Dónde está Margarita?"

Mentadas, reclamos por gobiernos del pasado y el presente, acusaciones hasta de asesinato y voces quebradas por recordar atentados armados ante los ojos de estudiantes de derechos de múltiples universidades que acudieron para conocer el trabajo parlamentario, en eso se fue el primer debate de la sesión.

El petista Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna para arremeter contra Acción Nacional y contra la marcha de este domingo en defensa del INE, mientras sus compañeros lo acompañaban con la primera manta del día: una fotografía de García Luna y el expresidente Felipe Calderón, junto a la frase "¡Culpables!"

te puede interesar AMLO invita a Felipe Calderón a declarar en la “mañanera” sobre caso García Luna

Marcelino Castañeda, del PRD, subió solo para criticar a la actual administración por celebrar la justicia que hizo otro país, mientras en México, dijo, 30 de las 32 entidades federativas tienen una alta operación del crimen organizado en sus territorios.

“La política de abrazos al narcotráfico y la hoy llamada cómoda política ‘que lo juzgue Estados Unidos’, porque este gobierno solo otorga abrazos, le faltan hue*** para hacerlo. Ha sumergido a nuestro país en un ambiente violento y en una inseguridad total”, exclamó a gritos.

Mientras las rechiflas volaban de un lado a otro, Castañeda Navarrete continuó con su discurso, en el que afirmó que el único error de García Luna fue no haberse sumado a la “cuarta narco transformación”, pues de haberlo hecho se habría convertido en gobernador, fiscal o dirigente de Morena y hoy, en tribuna, “no faltaría un payaso que subiría y diría ‘¡Larga vida a García Luna’”, dijo.

La emecista Ivonne Ortega intentó hacer un llamado a la paz que pasó de largo para el resto de los grupos parlamentarios, quienes, en lugar de atender el mensaje en el que les insistía en que con carteles y gritos no se mejoraría la seguridad del país, continuaban organizándose para ver quiénes sostendrían las demás mantas en las subsecuentes intervenciones.

te puede interesar Morena solicita al INE cancelar registro del PAN por "respaldar" a criminales

Cuando el pevemista Jorge Luis Llaven cuestionaba el desconocimiento que Calderón Hinojosa ha manifestado sobre las actividades ilícitas de quien fue su titular de Seguridad, el panista Santiago Torreblanca caminó entre las curules con la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a la madre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Luego llegó el turno del PAN. Vestidos con camisetas rosas y la segunda manta del día, en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, optaron por arrancar con la marcha del domingo y luego retomar la embestida contra Morena, partido al que acusaron de tener presuntos nexos con criminales.

“Retomo las palabras de Anabel Hernández. La Ciudad de México, en épocas de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la bodega de cocaína más grande del país” , concluyó Gamboa Torales, tras reproducir un audio de la periodista,

Andrea Chávez solicitó una moción, la cual utilizó para revirar contra la panista y recordar que en 2015 atropelló a una persona —que sí perdió la vida— y “pretendió salir impune utilizando su fuero constitucional”.

te puede interesar Hay mucha hipocresía en deslinde del PAN por García Luna: Sheinbaum

La confrontación se concentró entre panistas y morenistas. El albiazul Elías Lixa Abimerhi gritó a los guindas que por gente como ellos “le ponen instrucciones al shampoo”.

Finalmente llegó el turno de Morena, que durante más de media hora sostuvo la tercera pancarta en la que exhibía una “credencial” de García Luna como militante panista, debido a que el pleno se enfrascó en una discusión para leer notas periodísticas con las que buscaron sostener las acusaciones que se lanzaban.

A nombre de los guindas, Maximiano Barboza tomó la palabra para relatar que el 26 de agosto de 2009, a mitad del sexenio calderonista, buscaron asesinarlo de seis balazos “y ya caído, cuando me iban a rematar, mi hijo que cumplía 23 años se metió en medio para que no me remataran”, dijo.

La confrontación continuó al punto en que priistas se pararon frente a morenistas para tapar la manta con otra en nombre de la democracia… El hecho terminó con una discusión cara a cara entre el guinda Alejandro Robledo y el panista Arturo Espadas Galván, ante lo cual la presidencia tuvo que intervenir.

Confrontación en la Cámara de Diputados. Foto: Yulia Bonilla

Síguenos en Google News

DGC