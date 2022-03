Buscadoras de Sonora llaman a visibilizar colectivos: "todos necesitamos de justicia"

La vocera del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador voltear a ver a todos los colectivos que se dedican a buscar personas desaparecidas y no sólo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró que todos son importantes y que necesitan ayuda, además de justicia.

“Que nos vean a todos y no sólo algunos cuanto s , ya que todos necesitamos de justicia y de que nuestros familiares aparezcan. A veces sólo ven a los normalistas de Ayotzinapa y dejan a los demás de lado”, aseveró en entrevista con La Razón.

La activista señaló que hay cientos de familias que necesitan ser escuchadas, pues tan sólo en Sonora hay 11 grupos que representan y que necesitan de apoyos en sus búsquedas, además que en las reuniones que se hacen con autoridades federales no invitan a todos los colectivos, sino solamente a unos cuantos.

“Nosotros somos las que abrimos las búsquedas en Sonora y parece que no se dan cuenta. Ese es le problema con los gobiernos” , acusó.

Cecilia Flores detalló que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que encabeza Karla Quintana no sirve de nada, ya que no genera resultados: “La verdad es que ni siquiera tenemos comunicación con Karla Quintana, tenemos mayor comunicación con los trabajadores; ellos se comportan apáticos cuando los tienes enfrente, hasta se burlan de ti y te dicen que sí a todo para que no estén fregando”, añadió.

La activista aseguró que para salir de la crisis forense se necesita que las autoridades dejen de ser apáticas e insensibles, y que tengan voluntad para que se pueda avanzar y trabajar con la justicia de manera transparente.

