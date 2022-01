Mafia del poder en Morena es representada por Mario Delgado: José Ramón Enríquez

La caravana de protesta en contra de los resultados a la gubernatura de Durango por Morena, arribó a la Ciudad de México este viernes encabezada por el senador José Ramón Enríquez, quien señaló a Mario Delgado como la “mafia del poder” dentro de ese partido.

"La mafia del poder ya está en Morena y la representa precisamente la dirigencia que es Mario Delgado", recalcó el legislador durante su recorrido de la Torre del Caballito al Hotel Hilton de Reforma.

El senador, quien aspiraba a la gubernatura por ese partido y no fue seleccionado, asegura que se trató de un robo que no obedece a la voluntad de los duranguenses, quienes votaron por él para participar en las elecciones de este año.

José Ramón Enríquez durante la caravana de protesta en contra de los resultados a la gubernatura de Durango por Morena. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón de México

Esto luego de que el pasado 22 de diciembre, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena determinó que la diputada Marina Vitela sería la candidata del partido por criterios de paridad.

Durante la protesta, el José Ramón Enríquez también señaló a la Secretaria de Morena, Citlalli Hernández, quien dijo, “tendrá que explicar el por qué no firmó la Comisión Nacional de Elecciones, de las cinco firmas solamente firmaron cuatro”, sostuvo el senador.

Entre los gritos de “fraude”, el legislador aseguró aclaró que las protestas no obedecen a intereses particulares, sino a la voluntad de la gente de Durango, "créanme, pareciera como que la política está muy alejada del pueblo y eso no es posible, no lo podamos tolerar”.

El senador morenista negó que hasta el momento haya buscado un intercambio con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues apuntó que por lo pronto se mantienen las impugnaciones al interior del partido y también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La caravana que ya había hecho una escala en el estado de Zacatecas, arribó este viernes a la Ciudad de México para recorrer de la glorieta del Caballito al hotel Hilton Reforma, éste último donde de acuerdo con el legislador se llevó a cabo la “obra de teatro”.

El día 22 de diciembre se hizo aquí la obra de teatro, duró 14 horas; no había encuestas y es indignante que se haya hecho esa obra donde se abrieron los paquetes y donde ganamos gracias al pueblo de Durango José Ramón Enríquez, senador por Morena.

Entre gritos y consignas, José Ramón Enríquez agregó: "Hoy les decimos, aquí en un lugar muy fifí, que la esperanza de México inauguró la división y la fractura en Morena, no lo vamos a permitir, se tiene que corregir el proceso, limpiar a Morena, porque Durango merece más".

La caravana estuvo compuesta por simpatizantes del partido entre los que destacaron maestros, jóvenes e integrantes de la comunidad artística de esa entidad federativa.

