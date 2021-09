La mañanera de AMLO: 14 de septiembre

Este martes 14 de septiembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Seguirá invitando a otros gobernadores a su gabinete; partidos no pueden amenazarlos, dice

AMLO anunció que seguirá invitando a gobernadores para sumarse a su gabinete y cuestionó las “trabas” que el PRI le quiere poner a Quirino Ordaz Coppel.

AMLO aseveró que el tricolor no debe enojarse porque Ordaz Coppel sea propuesto para un cargo diplomático y que represente al país.

“No va a representar a un partido, no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias, y la representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del gobierno o del Ejecutivo, inclusive del presidente, por eso se requiere la autorización del Senado, representan a la nación”, expresó AMLO.

Al ser cuestionado respecto a si invitará a su gabinete al gobernador saliente de Guerrero, Héctor Astudillo, AMLO señaló que continuará con sus invitaciones a otros gobernadores.

“Sí vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos y ojalá se rectifique esa postura, porque no debe actuarse de esa forma, lo digo respetuosamente, los dirigentes de los partidos cómo van a amenazar a un militante si toma la decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero, si fuese algo indebido, una proposición indecorosa, hasta la expulsión, pero se trata de ayudar al país, en este caso, es sabido que no son buenas las relaciones con España y estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz en este propósito, y sí vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes que hayan hecho un buen trabajo”, apuntó AMLO.

Sismo afectó 528 escuelas, reporta la SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, dio a conocer que el sismo del pasado 7 de septiembre dejó 528 escuelas afectadas en 11 entidades del país.

Reportó que identificaron esta situación en 133 municipios.

Detalló que los estados con escuelas afectadas son la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Invita a participar en sorteo del 15 de septiembre

AMLO onvocó a la población a participar en el sorteo especial de la Lotería Nacional por el Grito de Independencia.

AMLO destacó que quienes participen “se van a rayar”.

AMLO apuntó que la rifa de distintas propiedades servirá para apoyar a los deportistas que participaron en las Olimpiadas de Tokio.

“Es para mañana, o sea, todavía hay tiempo, y es un palco en el Azteca, se van a rayar, y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas, los que participaron en las olimpiadas de Tokio, todos los representantes de México en el deporte y los paralímpicos que hicieron una muy buena labor, tuvieron un muy buen desempeño, que todos ayudemos.

"Son 250 pesos, es un palco, departamentos, viviendas, muchas cosas y hay que confiar en la suerte”, expresó AMLO.

