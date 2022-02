La mañanera de AMLO: 23 de febrero

Este miércoes 23 de febrero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 23 de febrero de 2022. https://t.co/xwYgHkufdc — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 23, 2022

Antony Blinken no está informado; EU actúa como 'candil de la calle y oscuridad de la casa'

AMLO aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken está mal informado sobre los asesinatos de los periodistas en México.

“Yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría hablando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto”, resaltó AMLO.

Esto luego de que Antony Blinken solicitara a México una mayor protección para los reporteros mexicanos y rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados.

“Si el Jefe de Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”, indicó AMLO.

Reiteró que si bien son lamentables los asesinatos de periodistas en todos los casos se actúa para investigar los casos, lograr justicia y que no haya impunidad.

“Pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estado Unidos ni es un protectorado; México es un país libre, independiente, soberano”, enfatizó el Presidente.

“Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son ´candil de la calle y oscuridad de la casa´, no de ahora, pues estamos recordando lo del intervencionismo del embajador de Estados Unidos (sobre el asesinato de Francisco I. Madero)", sostuvo AMLO.

Además, recalcó que las declaraciones de Antony Blinken demuestran que se mantiene una vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos.

“A mí me gustaría que ya que está actuando el señor Blinken, que nos informe ¿por qué están financiando a un grupo opositor al gobierno legal legitimo? ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?”, finalizó AMLO.

