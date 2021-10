La mañanera de AMLO: 29 de octubre

Este viernes 29 de octubre, desde Campeche, Campeche, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Resolución de jueza para vacunar a menores de 12 a 17 años, busca desestabilizar: Segob

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señaló que decisión judicial de vacunar a todas las personas de 12 a 17 años, independientemente de su condición de salud, es una estrategia para desestabilizar el Programa Nacional de Vacunación.

"Una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta, en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación", declaró.

El funcionario aseguró que el Gobierno de México no ha sido notificado sobre la orden de una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez, para cubrir un periodo vacacional.

“Se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiada por la variante delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunacióne”, dijo.

Al respecto, AMLO dijo que se tiene que cuidar que lo personal no esté por encima del interés público y agregó que el Gobierno es de todos y no puede ser faccioso.

"Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son definitivas",insisitió el mandatario.

Lamenta fallo de la Corte sobre factureras

AMLO lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara no considerar como delito grave la defraudación fiscal mediante facturas falsas

MÁS INFORMACIÓN AMLO lamenta fallo de la SCJN sobre factureras

"Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte haya dicho que con esto ya no se afecta a los pobres, o que es los pobres a quienes se les protege si no van a la cárcel los factureros que son defraudadores fiscales", dijo AMLO.

AMLO dijo que 99 por ciento de los juicios tienen que ver con las clases más favorecidas económicamente.

"Ya basta que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La cultura de proteger a los de arriba tiene que ir cambiando poco a poco", aseveró AMLO.

AMLO afirmó que los jueces tienen el deber de proteger a ricos y a pobres, pero con el periodo neoliberal se dedicaron a proteger a los más ricos. Abogados asesoran a corruptos y empresas saqueadoras, además de echar mano del influyentismo, criticó.

AMLO señaló que en todos los estados del país hay factureros, algunos hasta con aviones particulares, despachos de los más "fifís" dedicados a emitir facturas falsas.

"El interés público, más que ningún otro interés, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público, esa es nuestra responsabilidad. El gobierno no puede ser faccioso, es de todos de ricos y pobres, de todos los ciudadanos y se debe de proteger a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y pobres", expresó AMLO.

AMLO aseguró que el derecho de amparo tiene que ser defendido, pero aclaró que quienes tienen para recurrir a esta herramienta jurídica son las clases con mayor poder adquisitivo.

"Lo que les molesta es lo público, les molesta mucho, les molesta, aunque parece increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar hasta en la UNAM. Les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita", recriminó AMLO.

Destaca Sheinbaum vacunación en 94% de mayores de 18 años en la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que las 16 alcaldías de la capital del país se encuentran en Semáforo Verde, mientras que 94 por ciento de los mayores de 18 años tienen esquema completo de vacunación y 100 por ciento, al menos una dosis.

MÁS INFORMACIÓN CDMX se mantiene en semáforo verde por avance en vacunación, destaca Sheinbaum

Sheinbaum destacó la participación de 15 mil funcionarios federales y locales en la aplicación de más de 13.4 millones de dosis en la Ciudad de México.

La funcionaria agradeció a las universidades públicas como la UNAM, IPN y UAM, por abrir sus instalaciones para facilitar proceso de vacunación, al personal de salud y a la población. "Y, sobre todo, muchas gracias, señor presidente", dijo.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que a la fecha se han vacunado a 954 mil 162 personas con el esquema completo y se ha alcanzado más de 97 por ciento en la cobertura de aplicación de primera dosis en la entidad.

Indicó que se han sumado esfuerzos con el gobierno federal para salvar vidas y gracias a la estrecha coordinación, 81 por ciento de la población del estado ha recibido ya un esquema completo de antígeno.

El mandatario estatal afirmó que desde hace varias semanas Quintana Roo figura en semáforo verde, con lo que se ha recuperado gran parte de la economía del estado.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, destacó que llegaron al 115 por ciento de la meta de vacunación, por la fuerte presencia de migrantes que recibieron alguna dosis en 180 sitios de vacunación masiva.

MÁS INFORMACIÓN Destaca Jaime Bonilla a Baja California como caso de éxito

“Es una historia de éxito en el tema del COVID”, dijo al referir que se puso en operación una estrategia de vacunación en favor de los migrantes en terminales aéreas y de autobuses.

Recordó que la frontera con Estados Unidos se abrirá en los primeros días de noviembre.

Se cumplió la meta de vacunar contra COVID-19 antes de finalizar octubre

AMLO informó que la campaña de vacunación contra COVID-19 en México terminó, ya que se cumplió la meta de inocular a todos los mayores de edad a final de este mes.

AMLO aseguró que seguirán convenciendo a las personas que aún no quieren vacunarse y se aplicarán las dosis a rezagados y menores con comorbilidades.

Por su parte, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell informó que al corte del 27 de octubre se han vacunado contra Covid-19, a 74 millones 429 mil 073 personas mayores de 18 años en todo el país, de las cuales 81 por ciento cuenta con esquema completo y 19 por ciento con una sola dosis. “Podemos reportar éxito total en la misión”, dijo.

El subsecretario reportó que aunque la campaña para adultos en el país se cerró, seguirán vacunando a personas rezagadas, a las que aún no se han querido vacunar, así como a mujeres embarazadas, menores con comorbilidades y a las y los jóvenes que empiecen a cumplir la mayoría de edad. Informó que se tienen 953 municipios programados en 22 estados.

“Seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. Las vacunas son seguras de calidad y efectivas, esto está demostrado científicamente”, dijo.

Según el subsecretario, México cuenta con casi 250 millones de dosis que fueron adquiridas por el gobierno y 10 millones de dosis que fueron donadas por Estados Unidos, por lo que con esa cantidad, alcanza para vacunar a 132 millones de personas en el país, “Tenemos vacunas para todas y todos”, afirmó.

Respecto a la confianza de los mexicanos hacia la vacuna contra COVID-19, la Ssa aceptó que antes de que iniciara la campaña, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud 2020, 62 por ciento aceptó que se vacunaría, 10 por ciento no lo sabía y 28 por ciento no quería hacerlo, “ahora al 28 de octubre se tiene a casi toda la población mayor de 18 años inoculada contra coronavirus”, declaró. Además dijo que en promedio, al día aplicaron entre 500 mil y un millón de dosis.

López Gatell agradeció a todos los involucrados en el operativo llamado Correcaminos, en el que participaron, el Gobierno Federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, La Marina, las secretarías de Estado, el IMSS y todas las instituciones de salud.

“El presidente fue el guía de esta importante operación, él supervisó y guió todas las reuniones estratégicas y nos mantuvo en vigilancia”, afirmó.

Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandioval, reconoció la labor del Ejército Mexicano en la transportación de vacunas a las 32 entidades federativas. Indicó que su trabajo fue “brindar seguridad” de que los lotes de vacunas llegarían a su destino, con un despliegue terrestre, aéreo y marítimo.

Cresencio informó que el primer paso es recoger los lotes de vacunas que llegan a la Ciudad de México, para posteriormente distribuirlos en las entidades y en los casos de las comunidades alejadas, se emplean aviones de la Fuerza Aérea del país. Además dijo, que seguirán con este operativo hasta que toda la población esté vacunada.

fgr