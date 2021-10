La mañanera de AMLO: 8 de octubre

Este viernes 8 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Israel no puede proteger a torturadores como Tomás Zerón

Israel no puede proteger a torturadores, aseguró AMLO, al informar que todavía no recibe respuesta sobre la carta que envió para solicitar la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

MÁS INFORMACIÓN AMLO ante extradición de Tomás Zerón: Israel no puede proteger a torturadores

“Sigo esperando respuesta por un exfuncionario que tuvo que ver con todas las distorsiones de la investigación, cómo armaron toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura para engañar”, dijo AMLO.

AMLO comentó que ningún país debe ser refugio de torturadores, pero Israel menos, pues es un asunto que tiene que ver con su historia, su moral y su memoria.

"Si es porque hubo una empresa de seguridad de Israel que tenía lazos con el gobierno pasado, tampoco se pueden poner lo comercial o mercantil por encima de la moral y memoria", comentó AMLO al referirse la proveedora del software Pegasus.

El ex mando policiaco es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la indagatoria del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se trata de uno de los artífices de la versión oficial sobre el caso que fue rechazada por los familiares de los estudiantes.

Sobre la Comisión de la Verdad para las Víctimas de la Guerra Sucia, AMLO indicó que se transparentarán los archivos de todas las instituciones, al igual que los archivos del caso Ayotzinapa.

“Di instrucciones de que se diera a conocer todo, de transparentar las decisiones, se dio a conocer un documento que entregó la Sedena; se dijo que no quería entregar información, para que no quedara duda se entregó", expresó AMLO.

Está de por medio, aseveró, la credibilidad del gobierno, la integridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. La transparencia es importante para que todos ayudemos y que no haya manipulación ni chantajes, "porque el gobierno que represento es democrático, defensor de los derechos humanos".

Explicará gabinete de energía pormenores de la reforma eléctrica

AMLO afirmó que la definición que tendrán que asumir los legisladores en torno de la reforma eléctrica estriba en responder si se quiere que la industria Eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o la manejen particulares que tienen propósito de lucro.

AMLO informó que el próximo lunes 11 de octubre, asistirán a la conferencia matutina los integrantes del Gabinete de Energía, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, para informar sobre la reforma eléctrica.

Desde el salón Tesorería del Palacio Nacional, AMLO afirmó los legisladores van a contar con toda la información sobre el tema, pero si hace falta, los funcionarios acudirán a cámaras, sindicatos y diversos foros para que quede claro el tema.

Luego de esta exposición, afirmó AMLO, los legisladores van a poder elegir lo que consideren conveniente, porque no se van a manejar acuerdos en lo oscurito, ni nada a cambio.

AMLO afirmó que con la reforma constitucional que plantea se dejará de subsidiar a empresas particulares con dinero público.

“Por qué empresas como OXXO tienen subsidio o aquellas tiendas que pagan tarifas más baratas de lo que paga una familia, en qué lugar del mundo se subsidia a empresas", cuestionó AMLO.

AMLO recordó que tras la reforma energética del sexenio pasado no bajaron los precios d los combustibles ni de la energía eléctrica, además, dijo, tampoco hubo inversión, pues los particulares utilizaron préstamos de la Banca de Desarrollo.

"Han engañado con las privatizaciones. Prometieron 3 millones de barriles diarios y sólo produjeron 20 mil y Pemex produce un millón 760 mil”, expresó AMLO.

FGR