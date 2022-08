Marko Cortés hace llamado a sociedad civil para que se sume a la oposición

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a líderes de organizaciones civiles para que se sumen a los "verdaderos" partidos de oposición , con miras a detener a un "Gobierno autoritario que persigue y amedrenta a quienes levantan la voz", aseveró.

Durante una reunión privada con representantes de 13 ONG´s, recordó casos de persecución como el del excandidato Ricardo Anaya o el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Además, comentó que el país vive una dictadura y prueba de ello, es el decreto que se alista para militarizar el país al cambiar el mando de la Guardia Nacional, pues se prevé que no sea aprobada la reforma que se impulsa desde el Ejecutivo.

La última, porque esto es recurrente, es esto de que, pues si no me aprueban la militarización del país por la Constitución, entonces pues por decreto y estamos hablando de otra cosa, es una dictadura, nos guste o no decirle ese nombre es el de una dictadura que busca controlarlo absolutamente todo y si no logra vencer por la fuerza de sus votos o de sus programas en el Congreso o en las urnas, busca arrebatar y se busca imponer