Masacre como la de Texas puede ocurrir en México ante contexto violento: diputados

Un multihomicidio como el ocurrido ayer en una escuela en Uvalde, Texas, puede replicarse en el país, debido al contexto de inseguridad que ya atraviesa México, coincidieron diputados.

El diputado por Morena Armando Corona Arvizu, integrante de la Comisión de Seguridad, refirió que esto puede replicarse, debido a que existen antecedentes, como lo ocurrido en Celaya, donde 11 personas fueron asesinadas, o las confrontaciones entre cárteles.

“Antes era muy difícil conseguir un arma y al día de hoy ya cualquier persona puede traer un arma, cualquier persona te puede matar. Tenemos acceso de forma muy sencilla”, dijo en entrevista con La Razón.

No obstante, también consideró que no se viven las mismas condiciones que en Estados Unidos, pues consideró que “aquí no se crece entre armas y puedes ir a la tienda de la esquina y comprar cualquier tipo de arma; sin embargo, no estamos exentos por toda la ilegalidad de las armas que entran a nuestro país”.

Ante las críticas hechas a la estrategia de “abrazos no balazos”, dijo que esto no significa que “estemos con los brazos cruzados”, pero se han enfrentado a adversidades como “que la delincuencia no es de ahora y no es un tema de partidos políticos, lo venimos arrastrando desde mucho atrás y no se puede resolver de la noche a la mañana”.

El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, afirmó que circunstancias similares se viven a diario en el país, aunque manifestadas de formas diferentes y con un número mayor de víctimas.

leer más Víctimas de Uvalde eran de cuarto grado; Salvador Ramos se atrincheró en el salón

En ese sentido, refirió que ayer se cometieron 118 homicidios, cifra que se ubicó como la más alta en el 2022 y la segunda más elevada en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo de Texas fue en un solo acto, pero, insisto, el día que mueren 20 en Texas hay 118 muertos en México, 118 familias de luto por la fallida estrategia en materia de seguridad”, comentó.

Por ello, reclamó que a pesar de los exhortos que desde el Poder Legislativo se han hecho para modificar el plan de seguridad, el Ejecutivo “contesta que también cuida a los criminales porque tienen derechos humanos. A mi parece que hay que aplicar todo el rigor de la ley contra la gente que comete crímenes y la ley está para aplicarse”.

Señaló que la “salida” es que se reconozca que la estrategia “ha fracasado rotundamente” y se debe recurrir a expertos y el gabinete para enfrentar al crimen de forma decidida.

“El PRD en coalición con la alianza Va por México, hacemos un llamado al Ejecutivo a un cambio radical de estrategia, pues los abrazos y no balazos quedan superados con el sexenio más violento que hemos vivido”, comentó.

