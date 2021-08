MC no respaldará iniciativas de AMLO: Clemente Castañeda

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, adelantó que en la siguiente Legislatura en la Cámara de Diputados no van a acompañar ninguna de las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a las que calificó como ocurrencias.

“Si nos preguntan si apoyamos las iniciativas del Presidente de México, decimos de ninguna manera, no vamos a acompañar ninguna ocurrencia que hasta el momento es lo que ha embozado el Presidente, Morena y sus aliados

El emecista aseguró que de ninguna manera formarán parte de un bloque en la Cámara de Diputados, ni Morena ni sus aliados, ni Va por México, sino con una agenda propia. “Vamos a dialogar con todos los partidos porque es la naturaleza del partido, vamos a escuchar propuestas que le beneficien a México, así hemos votado por todo este tiempo, sin acuerdos, pero respaldando iniciativas que beneficien a los mexicanos”, dijo.

Además aseguró que tampoco serán cómplices de los partidos que ya le fallaron a México, ni del partido oficial ni sus aliados.

De acuerdo a Clemente Castañeda la agenda legislativa del grupo de Movimiento Ciudadano se enfocará en seguridad, salud, federalismo, educación y desigualdad, entre otros, pero no precisó alguna iniciativa específica.

Ante los llamados que ha realizado a los diputados de MC para formar parte de otros partidos políticos, en San Lázaro, mencionó que a diaria “les coquetean” de todas las fuerzas políticas, pero están en contra de regresar a los regímenes del PRI de años anteriores, que Morena está replicando desde hace tres años en la Cámara de Diputados.

No nos vamos a dejar chantajear, ni aprobar una iniciativa que contravenga el bienestar del país. No vamos a acompañar ninguna oposición que pretenda avasallar la Cámara de Diputados. Morena lo ha hecho en estos tres años, y no pueden seguir actuando como el PRI en el viejo régimen, la correlación de fuerzas cambio y eso se tiene que reflejar en los órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados