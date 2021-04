En migración, “seguimos siendo el muro de Estados Unidos”: diputada de oposición

El incremento en detenciones de indocumentados en Chiapas es una muestra de que México sigue siendo el muro de Estados Unidos, aseguró la diputada panista, Madeleine Bonnafoux, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En entrevista con La Razón, dijo que la política de Andrés Manuel López Obrador no está funcionando, y lejos de ver menos migrantes, se registran aumentos.

“Definitivamente seguimos siendo el muro de Estados Unidos, eso no ha parado, y el incremento en detenciones es muestra también de que la estrategia federal no está funcionando, hoy va a proponer un programa de reforestación a Joe Biden pero es una estrategia que no está funcionando”, aseveró.

Este jueves, La Razón dio a conocer que la detención a migrantes en Chiapas aumentó 70 por ciento en marzo de este año respecto al mes previo, al pasar de 3 mil 409 a 5 mil 800.

Para @LaRazon_mx señalé q la estrategia en la #fronterasur y el aumento d detenciones, responde a la política d contención del gobierno 🇲🇽 p/detener la #migración irregular, y q a medida q pase el tiempo, continuarán en ascenso las detenciones en #Chiapas.https://t.co/6BrDslNq2F — Eunice Rendón (@EuniceRendon) April 22, 2021

Alza constante en flujo migratorio

Esa cifra es la más alta registrada desde enero de 2020, cuando se contabilizaron 8 mil 777 detenciones, mientras que en febrero fueron 4 mil 115 y 3 mil 018 en marzo, un total de 15 mil 910 detenciones en el primer trimestre del año anterior.

Al respecto, la legisladora panista señaló que deben instaurarse “mecanismos integrales” para que cada país pueda integrarse desde sus propios territorios. “Primero que haya un padrón de registro de migrantes, también que regresen fondos para municipios migratorios, e invertir para que haya más empleo en los países, para que la Guardia Nacional pueda concentrarse en lo que fue creada, es decir, para atender la delincuencia y no para ser el muro”, concluyó.