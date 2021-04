Monreal aplaza Ley de Cinematografía; Frausto agradece escuchar más voces

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal anunció que se aplazó la discusión de la Ley de Cinematografía y Audiovisual, con el fin de discutir y enriquecer en un Parlamento Abierto donde participen especialistas, productores y cineastas, misma que podría ser retomada en septiembre.

"Influyó en mí el que me hablara Alejandra Frausto, Epigmenio Ibarra, Alejandro Ramírez, muchos cineastas, que querían opinar (sobre la Ley de Cinematografía). Unos a favor, otros no tan a favor, pero querían opinar. Y, lo más correcto es esperar. No pasa nada, no nos va la vida si se aprueba hoy o mañana", aseveró.

Entrevistado luego de participar en la Semana Nacional de Seguridad Social, el morenista indicó que habrá que esperar los resultados del Parlamento Abierto, que sea de tres o cuatro días, que lo organice la Comisión de Radio y Cinematografía en la Cámara de Senadores, y de ahí surja un instrumento más acabado sobre la Ley de Cinematografía.

Monreal Ávila dijo que no se va a precipitar el dictamen sobre la Ley de Cinematografía, que ya fue aprobado en comisiones unidas de Radio y Televisión, y de Estudios Legislativos, el cual busca imponer a las plataformas de video por streaming una cuota de 15 por ciento de producciones mexicanas en su catálogo.

La iniciativa a la Ley de Cinematografía busca mejorar la competencia y dar un impulso a lo producido en México, ya sean películas, series, miniseries o documentales frente a las producciones de servicios OTT (over the top) como Netflix o Amazon Prime Video.

"Es una decisión personal como autor de la iniciativa a la Ley de Cinematografía, pero también como líder de la mayoría (...) No influyó en mí el que todos los grupos parlamentarios no quieren; influyó en mí el que la directora de Cultura quiere más tiempo; influyó en mí el que cineastas tan prestigiados como Epigmenio Ibarra, tengan dudas.

"Influyó en mí el que la industria misma del cine y la radio, estén pensando en esperas, en que quieren mayor discusión, y yo no tengo problemas", aclaró el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Rechazó que con la iniciativa a la Ley de Cinematografía se pretenda beneficiar a alguna televisora, principalmente Televisa, aunque admitió que "siempre hay intereses de unos y de otros, pero no hay ninguna acción de ese tipo".

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, reconoció la apertura del senador Ricardo Monreal para que la Ley de Cinematografía y Audiovisual se someta a Parlamento Abierto, para que todas las voces sean escuchadas y se llegue a la mejor legislación para el cine mexicano.

"La Secretaría de Cultura y todas sus entidades dedicadas al sector cinematográfico, están en la mejor disposición de trabajar una ley sólida, completa y dialogada en beneficio del cine mexicano, sus creadores, la industria que la hace posible y sus audiencias", añadió.

EGC