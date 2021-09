Pide a Delfina Gómez dejar su cargo



Morena no pasa prueba de transparencia ni rendición de cuentas: Marko Cortés Marko Cortés aseguró que Morena no pasa la prueba de transparencia al recibir una sanción del INE por ingresos no reportados de Delfina Gómez; condenó la forma de operar del partido guinda