Morena y oposición en Comisión Permanente discuten por visita de AMLO a EU

El encuentro que sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, fue motivo de discusión durante la sesión de la Comisión Permanente. Morena y sus aliados celebraron los acuerdos presentados, mientras que la oposición acusó que la visita fue "desaprovechada" al no abordar temas que consideraron más relevantes para la nación.

El debate fue abierto por el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, quien resaltó que el mandatario mexicano no fue recibido como se recibe a los jefes de Estado. También reclamó que en ninguna de las tres visitas que ha hecho se haya reunido con la comunidad mexicana que radica en aquel país.

De la visita de @lopezobrador_ a #EEUU , llama la atención el que no se reuniera con la comunidad mexicana; la falta de diálogo con el Congreso; y la ausencia del tema de seguridad. Si pide a #EEUU visas para migrantes, su @GobiernoMX lo debe replicar para la migración del sur. pic.twitter.com/67373vejn0

En materia migratoria, los senadores de oposición coincidieron en que el encuentro “quedó a deber”. El senador emecista, Noé Castañón, opinó que “no podemos hablar de una exitosa reunión, cuando parece que se fue más a rendir cuentas a los intereses de otro país que a lograr acuerdos que favorezcan al territorio nacional”.

En el mismo sentido, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez, solicitó que el canciller Marcelo Ebrard explique “qué se ganó” con la reunión, pues en los cinco puntos planteados por el Ejecutivo se dejó a un lado el tráfico de armas y drogas, la inseguridad, así como la migración.

Vamos a pedir visas de trabajo, cuando nosotros damos cada vez menos; vamos a pedir buen trato, cuando en nuestras narices se ofende, se agrede, se ataca, se viola y se forza la separación de quienes cruzan el país… El trabajo de los polleros comienza aquí abajo, no allá arriba. Allá es donde cobran, aquí es donde violan… La pregunta es ¿qué ganamos? o más bien, ¿a quién servimos?

Respecto al tráfico de armas, el diputado Humberto Aguilar reclamó que el tema fuera ignorado, a pesar de que cada año ingresan 206 mil armas a México, por lo que también solicitó al canciller rendir un informe detallado al respecto.

Aunque calificaron el encuentro entre los mandatarios como “mediocre”, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Gina Cruz, expuso que los acuerdos presentados obligarán a México a cumplir una agenda con el principal socio comercial.

En defensa de la reunión, la diputada de Morena, Aleida Alavez, arremetió contra los legisladores del PRI y el PAN, a quienes dijo que “les va a caer el peso de la historia” , pues para emitir reclamos en materia de derechos humanos deberían reconocer el “autoritarismo bárbaro” con el que se regía el país.

“Nada que ver con la situación que vivimos actualmente y que tenemos que enfrentar, pero que ya no es bajo el sistema político mexicano rancio que ustedes representan", exclamó.

El diputado Gerardo Fernández Noroña, mencionó que “ayer vieron a un hombre grande” , en referencia a López Obrador, y no a alguien como el expresidente Felipe Calderón, “que se ponía de tapete”; o como Enrique Peña Nieto, quien “fue tratado con desdén”.

Nadie critica a Biden por no hablar español, ¡ah! pero si el compañero Presidente no habla inglés ¡qué barbaridad! ¡Racistas! ¡Clasistas! ¡Sometidos colonialmente a los Estados Unidos! Me impresiona que la oposición haga tal ridículo…