Niega Israel que extradición de Tomás Zerón sea por temas diplomáticos

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, aseguró que es falso que el gobierno de su país esté obstaculizando la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, — quien está acusado por el caso Ayotzinapa—, por temas diplomáticos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Zvi Tal señaló que el artículo publicado por el New York Times sobre el tema de Tomás Zerón, "no tiene base alguna", ya que la fuente citada no tiene un involucramiento o autoridad en esos asuntos.

“Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición. Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí”, destacó.

El funcionario dijo que el objeto del diálogo entre las autoridades competentes israelíes y mexicanas es asegurar que la petición de extradición de Tomás Zerón sea debidamente ingresada y considerada. “Absolutamente no existe ningún retraso en este asunto de parte de lado israelí”, agregó.

Con referencia al artículo publicado en el #newyorktimes (17.7) “Tomas Zeron buscado por la justicia de Mexico se refugia en Israel” quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos. — Zvi Tal (@AmbZviTal) July 20, 2021

El rotativo estadounidense publicó la semana anterior que la extradición de Tomás Zerón estaba relacionada con la postura de México al apoyar las investigaciones de la ONU por posibles crímenes de guerra en el conflicto de Israel con Palestina de 2018; por lo que el castigo de esa nación era negar el traslado de Tomás Zerón.