Olga Sánchez Cordero niega que vaya a renunciar a Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), desmintió los rumores de una posible renuncia del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como se especuló en días pasados.

La encargada de la política interior del país, señaló que se encuentra comprometida con el Presidente y pidió dejar atrás los rumores y la desestabilización para la Cuarta Transformación.

“Lamento decepcionar a sus fuentes pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, destacó Sánchez Cordero.

Apenas este martes, el director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación (Segob), Omar Cervantes, renunció al cargo luego de que se filtró un audio, donde presuntamente participó, y acusó a la familia Scherer de apoyar al candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza.