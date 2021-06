Oposición rechaza reformas planteadas por AMLO

Los partidos de oposición en el Senado de la República rechazaron las iniciativas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Guardia Nacional.

El PAN reprochó que después de que durante años criticó la militarización en el país, el actual titular del Ejecutivo federal sea el que más recurre a ella, ahora con el tema de la Guardia Nacional.

“Me espanta, me da vergüenza este Presidente; este Presidente inconsistente e hipócrita que decía que había que regresar a los cuarteles al Ejército, hoy está militarizando descaradamente al país (...). Me da vergüenza y me preocupa lo milico que salió este vato que se burlaba del presidente (Felipe) Calderón y ahora salió más dictador”, declaró el senador panista Gustavo Madero.

te puede interesar AMLO va por reformar el INE; que no sea dominado por el conservadurismo, dice

Aseveró que en lo que respecta al INE, el órgano electoral al que aspira el presidente López Obrador no es viable, por lo que sólo quedará en sus sueños.

“El otro INE del Presidente ya se le regó, nomás se va a quedar en sus sueños, que lo anote en su lista de lo que ya no pudo lograr, esa regresión, el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos”, manifestó.

La senadora Xóchitl Gálvez también rechazó la propuesta presidencial sobre la CFE, porque puntualizó que no se debe buscar beneficios para el generador más caro, sino que una verdadera atención a este sector debe enfocarse a las energías renovables.

Al respecto, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, enfatizó que desde el Congreso se deben contener las “ocurrencias presidenciales”.

Indicó que su partido no respalda una reforma que represente un retroceso en materia de transición energética, además de que no permitirán que se trate de debilitar a los órganos constitucionales autónomos, como el INE, y tampoco la eliminación de los plurinominales.

“Movimiento Ciudadano es una oposición libre y responsable que seguirá dando la batalla, por lo que no aceptaremos retrocesos”, señaló.

El senador Juan Manuel Fócil, del PRD, señaló que lo que se debe revisar en materia electoral es para revisar las anomalías que se registran en los comicios, donde todavía prevalece la intervención gubernamental.

Respecto a la reforma electoral, el senador de Morena, Martí Batres, reiteró que dentro de la agenda prioritaria de la bancada continúa vigente este asunto y señaló que él en lo particular propondrá la eliminación de los legisladores plurinominales, así como para reducir el financiamiento para los partidos políticos.

LRL