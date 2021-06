AMLO va por reformar el INE; que no sea dominado por el conservadurismo, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en la segunda mitad de su sexenio impulsará tres reformas constitucionales, una de ellas al sistema electoral para eliminar diputados y senadores plurinominales , así como fortalecer al INE para que el país tenga democracia plena y no domine el conservadurismo.

"Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados.

"Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable credibilidad, rectos, auténticos demócratas", subrayó AMLO durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Detalló el compromiso que hizo con los empresarios la semana pasada, de que sólo empujará tres últimas reformas a la Constitución, mismas que enviará al Congreso y si los legisladores deciden no apoyarlas será su responsabilidad porque "yo ya cumplí".

Mencionó los altos costos de las elecciones en México, "no es posible que se destinen 20 millones de pesos a partidos, para el INE y el tribunal, no esta el país para eso, son las elecciones más caras del mundo, a bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo".

Otro punto, agregó, "para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no sólo en la Cámara de Diputados también en la de Senadores. Vamos a reformar la Constitución para que haya democracia plena".

López Obrador también se refirió a otra reforma que prevé realizar, la cual sería la prioridad, que es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que el Estado recupere la rectoría en 54 por ciento del mercado y el restante 46 por ciento a particulares, con el fin de evitar que usuarios no paguen más por la luz.

"Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, que asuman su responsabilidad", ratificó.

AMLO destacó que la tercera reforma sería para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque "no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública".

Aseveró que formar parte de la Sedena sería como actualmente está la Fuerza Aérea Mexicana que es una rama de esa dependencia castrense, y porque "no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país".

El Presidente describió que la primer reforma que promoverá es la eléctrica, que si no alcanza a presentarse en lo que resta de 2021 sea a principios de 2022, y en este último año al sistema electoral. Para 2023, una vez que se acredite muy bien el funcionamiento de la GN se proponga la modificación constitucional.