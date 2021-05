Pablo Gómez: inviable una reforma electoral; "estamos en manos de la oposición", afirma

El vicecoordinador de los diputados de Morena, Pablo Gómez, reconoció que en este momento no hay condiciones para llevar a cabo una reforma constitucional en materia electoral porque “estamos en manos de la oposición”, debido a los conflictos que tiene con la Cuarta Transformación.

En entrevista con La Razón, Gómez Álvarez, responsable de llevar a cabo esta reforma por parte del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, descartó en definitiva que pueda presentarse para su discusión y aprobación en la presente legislatura.

“Estamos en manos de la oposición, no podemos, no está en nuestras manos, eso es una cosa que hay que meternos en la cabeza, porque a veces, el país comienza a vivir en la pura especulación, no hay reforma electoral, en este momento, porque no tenemos mayoría de dos tercios en el Senado, eso es seguro, en la Cámara quien sabe, vamos a ver que sale”, dijo.

El legislador reconoció que la reforma electoral permaneció estancada seis años, pero en las condiciones actuales, puede haber buenas intenciones, aunque no hay los números objetivos para materializarla.

“Pues no sabemos (si la reforma se aprobará en esta legislatura). Teníamos la intención de hacerla hace seis años, no puedo decir si va a haber o no va a haber y en qué consiste, hay que entrarle a la Constitución, pero no tenemos mayoría constitucional”, expresó.

Hay al menos ocho iniciativas de reforma constitucional que van desde desincorporación de obligaciones de fiscalización para que la lleven a cabo los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), hasta quienes proponen la desaparición de esos organismos estatales y concentrar todo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Las iniciativas fueron presentadas por legisladores de Morena, PAN, PRI y PRD.

Aunque hay la coincidencia de que se debe realizar una reforma electoral, dijo Gómez Álvarez, “no tendría éxito debido a la contienda electoral, en la que se han polarizado las posiciones y los ataques son cada vez más violentos.

Estamos en manos de la oposición, no podemos, eso es una cosa que hay que meternos en la cabeza. No hay reforma electoral, en este momento, porque no tenemos mayoría de dos tercios en el Senado, eso es seguro, en la Cámara quien sabe

Pablo Gómez, Vicecoordinador de diputados de Morena

“Hay quienes proponen modificaciones simples, como incluir un lenguaje incluyente, o cambios de fondo como una nueva redistritación del país con base en el Padrón Electoral”, explicó.

El legislador agregó que la confrontación política, provocada por la contienda electoral, provocó que se limite el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas.

“Ahorita no podemos ni hablar, porque estos señores se dedican a insultarnos y a inventarnos noticias falsas mañana, tarde, moda y noche en una ruptura total de puras majaderías, entonces ahorita no podemos hablar de términos con ellos, ya veremos después de las elecciones”, resaltó el vicecoordinador de Morena.

Gráfico

El pasado 29 de abril, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría una reforma del INE para que aplique medidas de austeridad.

“Vamos a revisar esto, porque estos aparatos onerosos impiden que se liberen fondos para el pueblo. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, realmente independiente”, dijo.

Posteriormente, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó el pasado 9 de mayo que se requerirá una “reforma electoral profunda”, que establezca una racionalidad en el uso de recursos públicos y someta a los órganos electorales al principio de legalidad.

“Se trató de sanciones desproporcionadas, excesivas e irracionales, que demuestran que el INE (Instituto Nacional Electoral) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están actuando con parcialidad, con incertidumbre y con una gran subjetividad”, señaló, al referirse a la cancelación de 49 candidaturas de Morena.

A la fecha, se han presentado más de 60 iniciativas para reformar diferentes ordenamientos en materia electoral, que no requieren de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores para su aprobación. Se trata de Leyes secundarias o de carácter administrativo, propuestas por diputados y senadores de todos los partidos políticos.