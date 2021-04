Padres de supuesto niño abusado por diputado piden justicia

Después de señalar que no buscan dinero ni otro beneficio que no sea el castigo a quien traicionó su confianza y se aprovechó de la difícil situación económica por la que atraviesan, los padres del menor que presuntamente sufrió abuso sexual por parte del diputado federal Benjamín Saúl Huerta, piden que se haga justicia y el delito no quede impune.

Visiblemente afectado y ante medios de comunicación, Raúl, padre del menor, llamó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que no los deje solos y se haga justicia por el abuso en contra de su hijo que sólo quiso salir adelante para ayudarlo.

“Exijo, con toda humildad, al señor Presidente de México y al gobernador de Puebla, que por favor nos hagan caso. Que esto no es una novela ni es una obra de teatro montada. Solamente mi hijo quería crecer y todo lo hizo mi hijo por mí, porque estaba enfermo de Covid. Estuve 12 días en el hospital”, comentó.

Asimismo, cuestionó la forma en que Saúl Huerta se aprovechó de su necesidad y de su confianza, aun viéndolo en malas condiciones.

“Este señor, el diputado, abuso de la confianza que le depositó mi esposa, mi hijo, cuando yo estaba en el hospital. Regreso y todavía el diputado fue a la casa, me vio postrado en la cama con el oxígeno puesto, y yo nada mas le digo al diputado que poco valor, le repito, me vio postrado en la cama. Por favor, yo les pido que me crean”, pidió.

Por su parte, María, madre del menor, insistió que no tienen ningún interés, ni económico ni partidista porque de lo contrario, hubiera aceptado los 200 mil pesos que le ofreció Huerta Corona desde un principio.

Piden protección ante amenazas

Ante las diversas amenazas telefónicas que han recibido los padres del menor para que se desistan de la denuncia contra el diputado federal, la abogada Cecilia Calderón, pidió que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch los apoye para que les otorgue protección.

Hasta el momento, los guardaespaldas que los acompañan son financiados por la defensa.

