PAN y Morena pelean por señalamientos contra Calderón en juicio de García Luna

Lo que era un apartado para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en la Cámara de Diputados, se convirtió nuevamente en una pelea entre el PAN y Morena, a causa de los señalamientos contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el juicio que enfrenta quien fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

El momento de tensión arrancó con la intervención de la diputada petista Lilia Aguilar, quien tras referirse a la importancia de las FAM y la seguridad del país, llevó al debate los cuestionamientos que hoy recaen sobre el exmandatario panista y el exfuncionario.

“Tiene que ver no solamente con la seguridad, sino también tiene que ver con al fraude al Estado que hizo, no solamente el narcotraficante García Luna, sino quien era su jefe, y repito acá las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón: Sino era así, no sabía, era tonto; si lo sabía, era cómplice”, exclamó mientras los albiazules comenzaron a levantarse de sus curules.

Dijo que el pleno debería discutir sobre el tema, pero la bancada panista ha decidido no hacerlo “porque cree que con el silencio de complicidad van a acabar con una realidad: Felipe Calderón instauró un narcoestado”.

Las carcajadas de morenistas y petistas resonaron en el salón de sesiones, mientras panistas gritaban.

Lilia Aguilar criticó que la oposición reclame el saludo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la madre del líder criminal, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", mientras que ellos, acusó “eran dueños del negocio… ¡No me voy a callar!”.

Exigió a la diputada Margarita Zavala que explicara “cómo arrasó el Cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos de su esposo”.

El exgobernador de Michoacán y hoy diputado de Morena, Leonel Godoy llamó al orden. “¡Silencio! Traigo a García Luna”, dijo sonriente, mientras se decía “honrado” de haber sido adversario de Calderón Hinojosa.

“El tiempo nos está dando la razón, los granadazos del Michoacanazo fueron obra de Genaro García Luna, porque quería que un cártel se apoderara de Michoacán”, exclamó.

El panista Jorge Triana exigió al equipo de seguridad de la Cámara de Diputados revisar la cajuela del automóvil de Leonel Godoy.

Su compañera de partido, Paulina Rubio, acusó a Lilia Aguilar de ejercer violencia política de género contra Margarita Zavala, porque “aquí no hay esposas de, hermanas de, aquí hay diputadas”.

Pero desde el ala izquierda no escucharon: "¡Narcos, narcos, narcos!" gritaban Morena y aliados.

Al final, la exprimera dama respondió a las alusiones. Calificó al gobierno de su esposo como “valiente” por haber “enfrentado” al crimen organizado y negó que entre 2006 y 2012 se haya hecho algún pacto político con criminales.

“La ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta impide su extradición… No sabía nada, se enfrentó al crimen organizado. Ya quisieran presidentes valientes”, exclamó rodeada de sus compañeros de bancada.

