"Paros locos" de trabajadores no detendrán reforma judicial, advierte Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, calificó como un "paro loco", la suspensión indefinida de labores de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, y advirtió que la mayoría legislativa no se detendrá por presiones o chantajes para discutir y, en su caso, aprobar la reforma judicial.

Monreal Ávila lamentó la posición inamovible de jueces y magistrados, que adelantaron que no levantarán el paro hasta que no sea desechada la reforma, y denunció que detrás de estas movilizaciones se encuentra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

"Es un paro loco, porque no hay en la ley y en la Constitución ninguna circunstancia que se los amerite. La autoridad debe de hacer solo lo que la ley le permite, es el principio de legalidad, se está violando el principio de legalidad, la autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita, y este paro loco no está en la ley ni en la Constitución, simplemente están incurriendo en denegación de la justicia, en obstaculizar el acceso a la justicia", afirmó.

Movilización de trabajadores, "un asunto político"

Sostuvo que este es un asunto político, una estrategia que viola la Constitución y la ley, que “ellos tendrán que autoanalizarse, porque en ningún país del mundo el propio Poder Judicial que aplica la Constitución y la ley, la viola".

Entrevistado en el Senado, Monreal Ávila reiteró que la ministra Piña Hernández está conduciendo a trabajadores, jueces y magistrados a "caminos sin retorno o callejones sin salida" con los paros y movilizaciones a nivel nacional.

Protesta de trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

En el caso de los trabajadores, destacó, ellos no sufren ninguna merma, ningún retroceso en sus conquistas laborales con la reforma judicial, ni tampoco en detrimento de sus derechos sindicales.

"Creo que hay trabajadores conscientes que ya leyeron la reforma y que saben que no hay ninguna violación a ninguno de sus artículos. Simplemente se trata de eliminar privilegios y de ir a sacudir a los viejos esquema de corrupción, de tráfico de influencias y de círculos y circuitos llenos de familiares, nepotismo", aseveró.

Morena no cederá a "chantajes", advierte Monreal

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reiteró que la mayoría legislativa no será rehén de chantajes o presiones para que la reforma al Poder Judicial sea desechada.

"Pero no nos detendrá una presión ni chantaje ni amenaza, porque nos eligieron para cumplir con la Constitución y la ley y fuimos a las urnas con una propuesta a la ciudadanía, y la gente votó por esa propuesta", expresó.

También se pronuncio a favor de los llamados "jueces sin rostro" que operan en algunos países como Colombia y que este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador considero como una posibilidad para ayudar a combatir el crimen organizado en nuestro país.

AMLO propone proteger a jueces que resuelven casos de delincuencia organizada en reforma judicial. Foto: Especial.

Sin embargo, recordó que esa solicitud del mandatario federal ya se había planteado desde el 2009 en nuestro país, donde se presentaron varias iniciativas, aunque no prosperaron, pero, dijo, "es una buena idea" que deberá se integrada al dictamen de reforma judicial que se discutirá en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

cehr