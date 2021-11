En celebración a la Virgen de Guadalupe

Iglesia dice que no habrá paso al atrio de la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre Los peregrinos que asistirán a la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre no podrán estar en el atrio del recinto; autoridad eclesiástica llamó a no bajar la guardia contra la pandemia de COVID-19