"No vamos a permitir ninguna intervención", responden diputados a senador de EU

La iniciativa del senador republicano para que Estados Unidos intervenga en el país contra los cárteles mexicanos ya generó reacciones en legisladores mexicanos, quienes advirtieron que no lo permitirán.

Sin embargo, desde la oposición se reclamó el proyecto que ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Cámara de Diputados con el que elimina un párrafo constitucional que establecía la expulsión de extranjeros por inmiscuirse en la política del país.

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que lo primero es que el Gobierno Mexicano debería asumir su responsabilidad en el combate al crimen organizado.

Dijo que es lógico que el gobierno y los congresistas estadounidenses reclamen ante el asesinato de sus connacionales, pues cuando se trata de mexicanos atacados y agraviados en aquel país, desde México se ha actuado de la misma forma.

Aunque insistió en que no es lógico que el Presidente de la República no asuma su responsabilidad, “lo que no vamos a permitir, por supuesto, es ninguna intervención”.

“Ya en decisiones que nos corresponden a mexicanas y a mexicanos y todo lo que pase dentro del territorio nacional en materia de seguridad y de crimen organizado es concerniente al Gobierno Federal” Santiago Creel, presidente de la Mesa Direciva en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, reviró a la propuesta del senador estadounidense, pues dijo que si se califica de narcoterroristas a los criminales mexicanos, también debería preguntarse quién los ha surtido de armamento.

Además, señaló que el proyecto sólo es una iniciativa que no deriva directamente del gobierno estadounidense, y que además se presenta en un proceso electoral anticipado.

“¿Y quién los nutre, quién los alimenta, quién los abastece de armas? ¡Los Estados Unidos! Ellos les confeccionan, se las envían, inventan rápido y furioso para hacerlo con García Luna, entonces la posición de la Casa blanca no deriva de una iniciativa que presenta un senador, es la postura de un senador, de un grupo de senadores en el marco abiertamente de un proceso electoral” Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena

Respecto a la iniciativa que envió ayer el mandatario para reformar el artículo 33 constitucional en materia de expulsión de extranjeros, dijo que era necesaria porque eso habla bien de un país democrático, que como México, está inserto en una globalización.

Sin embargo, la opinión no la compartió la oposición. Durante la sesión ordinaria, el perredista Javier Huacus dijo que con esta reforma se olvida el nacionalismo, pues permitirá que voces extranjeras intervengan en la política nacional, dijo.

Acusó que el Gobierno Federal busca “distorsionar” la Carta Magna y menoscabar la historia “que fue escrita con sangre de hombres valientes” a cambio del “favoritismo” a los simpatizantes del gobierno.

El perredista concluyó su intervención en tribuna entonando unas estrofas del Himno Nacional: “Señor presidente: masiosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, piensa, oh, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio”.

