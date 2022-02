Pide PAN al INE que revise pronunciamientos de senadores de Morena a favor de AMLO

El PAN en el Senado se pronunció porque el Instituto Nacional Electoral (INE) revise los pronunciamientos de los integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues enfatizó que “no es Dios”, como lo quieren presentar sus seguidores.

En conferencia de prensa, el coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, reconoció las acciones del órgano electoral para defender lo establecido en la Constitución en el contexto de la revocación de mandato, al frenar la propaganda gubernamental de los mandatarios de Morena, como lo destacó La Razón en su edición de este jueves.

También resaltó la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de negarle al Presidente su exigencia de revelar datos personales de un periodista ante lo que calificó como su desesperación por cubrir el escándalo de su hijo José Ramón López Beltrán por la “casa gris”.

En este contexto, dijo que estas instituciones que se han apegado a la ley, como el INE no sólo deben vigilar las acciones de los gobernadores, sino también de los senadores que han hecho públicos desplegados en los que hacen referencia a que el Presidente “encarna a la nación”.

El senador por Veracruz consideró que se equivocan los senadores de Morena y los simpatizantes del presidente López Obrador que consideran que al no compartir su opinión traicionan a la patria.

Los senadores de Morena y los simpatizantes de Morena ya se están confundiendo, el señor que está en Palacio de Gobierno es el Presidente de la República, no es Dios, no tenemos porque pensar que encarna a la patria, como decían, o a la nación, ni tampoco el que no esté con él traiciona a la nación, claro que no, se vale disentir