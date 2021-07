Preocupante situación de homicidios dolosos en Guanajuato, urge remover al fiscal: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que la situación de homicidios dolosos en Guanajuato es preocupante, por lo que ratificó su demanda para que sea removido el fiscal de Justicia del estado, Carlos Zamarripa, ya que si no hay resultados, "no me puedo quedar callado".

Informó que este fin de semana se registraron 26 homicidios dolosos en esa entidad, de acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante la reunión del gabinete de seguridad efectuada en el puerto de Veracruz.

"De manera abierta y respetuosa he señalado esto de Guanajuato, no me puedo guardar silencio, sería complicidad y soy representante del Estado mexicano. No puedo saber de algo que sucede en una entidad federativa que los hechos me están demostrado que no se actúa bien y quedarme callado", afirmó.

En conferencia de prensa, AMLO aclaró que esta recomendación de quitar a Zamarripa Aguirre de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, la hace de manera respetuosa al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y no debe interpretarse como un intento de intromisión en los asuntos del estado.

Reconoció también que el fin de semana hubo mucha confrontación entre los grupos criminales, lo cual se refleja en Zacatecas y Sonora donde hubo más de 25 muertos.

López Obrador agregó que luego de Guanajuato con más homicidios en los últimos tres días, están Michoacán y Jalisco con 22 casos; Estado de México, 19, Zacatecas, 16. Las cinco entidades, expuso, acumularon 44 por ciento de las muertes violentas del fin de semana en todo el país.

En contraste, refirió, "Campeche sin homicidios, son de los estados con menos homicidios, Yucatán y Baja California Sur, incluso Durango también es de los que tienen pocos homicidios dolosos".

AMLO reiteró que se propondrá un ajuste presupuestal a la Guardia Nacional por 50 mil millones de pesos, con el fin de consolidar su fuerza, con el reclutamiento de más miembros y se extienda su presencia, con 500 cuarteles en diversos puntos del país.

EGC