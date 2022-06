PRI debe reflexionar sobre dejar atrás el lastre del neoliberalismo: Rubén Moreira

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, opinó que las reflexiones a las que debe llegar su partido, luego de los resultados de la última elección, son sobre dejar atrás el "lastre que fue el neoliberalismo".

A su salida, tras la instalación del Grupo de Amistad México-República de Paraguay, el presidente de la Junta de Coordinación Política, sugirió que el PRI debe pensar que "somos un partido de centro-izquierda", pues en el nuevo contexto, "lo que nos está afectando es ese neoliberalismo que tuvo la mayor derrota en el 18, que nos llevó al ocho por ciento".

Cuestionado sobre si ante esta postura coincide con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que no, "porque él no es de izquierda tampoco", y también arremetió contra la bancada morenista al decir que en San Lázaro no transitan iniciativas acorde a esta ideología política.

"Tan no son de izquierda que aquí no transitan las iniciativas de izquierda, la de los derechos para las mujeres, la de los derechos para las comunidades lésbico-gay, no transitan, no salen, deberían de salir". Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados

Respecto a las gubernaturas que Morena obtuvo este domingo, Moreira Valdez dijo que "la realidad es que el abstencionismo fue el que triunfó", pues señaló que quienes resultaron electos no obtuvieron porcentajes necesarios para garantizar su legitimidad, por lo que cada partido deberá analizar la baja participación ciudadana.

También tildó de "oportunistas" a los candidatos de Morena que ganaron en las elecciones, pues "siempre hay quien ve el viento a favor y abandona ese barco y se sube a otro. Por eso no hicieron campaña”.

Como lo anunció en su momento Carolina Viggiano, quien buscó la gubernatura de Hidalgo, el legislador reiteró que los resultados se impugnarán, pues aseguró que hubo intromisión de funcionaros federales para favorecer al candidato de Morena, Julio Menchaca.

Sobre la discusión de la Reforma Electoral, dijo que son los morenistas quienes deben ser los que se acerquen para plantear el inicio del debate, porque ellos "dieron la patada inicial" para formular dichos cambios.

"Creo que ni Morena tiene justificación para presentarla, cómo quieren deshacer el INE si las elecciones según ellos le dieron la razón. Me parece un despropósito, salvo que quieran hacer un discurso político, bueno, pues es otro tema. Entonces esperemos tantito". Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados

KEFS