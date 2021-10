PRI pide comparecencia de Javier May por fallas en apoyos a damnificados de Guerrero

El PRI en el Senado anunció que buscará la comparecencia del secretario del Bienestar, Javier May, ante las fallas en la atención a los damnificados del sismo del 7 de septiembre en Guerrero.

El vicecoordinador del tricolor en la Cámara alta, Manuel Añorve, aseveró que, desde entonces, no se ha atendido a los afectados y como ejemplo refirió la protesta de un grupo de damnificados de unidades habitacionales que se manifestaron ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira del fin de semana.

Señaló que este grupo de personas ni siquiera han recibido respuesta del Infonavit y apuntó que tampoco son suficientes los apoyos de 10 mil pesos que anunciaron para los damnificados, cuando mucha gente todavía duerme a la intemperie.

“No voy a entrar al debate de la desaparición del Fonden, no es tiempo, pero si desaparecieron el Fonden y los recursos ahí están, debe el secretario May aclarar qué es lo que está pasando y no vaya a ser lo mismo con el levantamiento de los padrones en infraestructura y agricultura y nos vayan a dar respuesta hasta las fiestas navideñas o cuando termine el maratón Guadalupe-Reyes”, manifestó.

EGC