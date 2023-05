PRI y PRD piden a emecistas votar por Va por México; elegir a MC es un voto 'por el narcotráfico', afirman

Los coordinadores del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados pidieron a los militantes de Movimiento Ciudadano apoyar a la alianza Va por México en la jornada electoral del 4 de junio, tras acusar que votar por el partido naranja es dar un voto “por el narcotráfico” y porque sus integrantes son “los útiles del régimen”.

El conflicto entre la coalición opositora y los emecistas continuó esta mañana , con más pronunciamientos y acusaciones entre ambas partes.

El líder del tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, se lanzó directamente contra el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, sobre quien dijo que es un “político de Polanco” que ha callado y permitido la incursión del crimen en los estados donde gobierna su partido.

“ Un voto por el MC de Dante es un voto por el narcotráfico y por la inseguridad …Donde gobierna MC matan a migrantes, a empresarios, secuestran a turistas. De esto calla Dante, no dice nada”, indicó en un video compartido en redes sociales.

Además, insistió en acusar que el partido naranja se ha alineado “bajo la sombra de Morena”, luego de que los últimos días empujaron una campaña para llamar a que la población no vote por el PRI.

“MC es un partido marginal, muy pequeño, un minipartido que ha traicionado a sus seguidores. Invitamos a quienes han sido simpatizantes de MC, a sus políticos, principalmente en Jalisco y Nuevo León, para que reflexionen lo mal parados que van a quedar por esta decisión de Dante Delgado… los va a llevar a la ruina”, mencionó.

El dirigente del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, calificó a los emecistas como los “tontos útiles del régimen”, pues después de haberse bajado de la contienda en Coahuila y el Estado de México, hoy piden que no se vote por los candidatos de oposición en ambos estados.

“Ya pactaron con Morena para ayudarlos tanto en el Estado de México y en Coahuila y lo seguiremos viendo también de cara a 2024”, dijo.

A pesar de esto, mencionó que las puertas de la alianza se mantienen abiertas para la militancia de MC e incluso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Yo ya no quisiera que escale la división en la oposición, pero no vamos a dejar que, como no tienen votos en el Edomex ni en Coahuila y tampoco tienen candidatos , pretendan debilitarnos a nosotros”, declaró en entrevista.

