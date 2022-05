Prisión preventiva ha sido una medida ineficaz, afirma Zaldívar tras visita a Santa Martha Acatitla

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que en el país se ha abusado de la prisión preventiva, además de que ésta ha resultado una medida ineficaz ante la violencia y violatoria a los derechos humanos.

Tras su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla, el ministro afirmó que miles de personas permanecen en las cárceles sin haber recibido una sentencia, lo que genera “injusticias colectivas de miles de personas sin resultados tangibles”.

La realidad nos demuestra que no es eficaz… Ya estamos hasta el gorro de reflexiones; lo que queremos son resultados y soluciones, pero para cambiar de rumbo no se puede hacer sin reflexión y sin un debate, pero ojalá sea un debate no polarizado, no partidista y no interesado, sino un debate serio. Dejemos a un lado las elecciones, las diferencias, esto realmente es por el bien de México, no tiene color partidista