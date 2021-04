Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó la tarde de este jueves que su partido vaya a solicitar desafuero en contra del diputado federal, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad.

El legislador federal refirió que los hechos de los que se le acusan a Huerta Corona ocurrieron “fuera de su función como diputado federal”.

El coordinador de Morena en la @Mx_Diputados rechazó que su partido solicite desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual. Las circunstancias ocurrieron “fuera de su función como diputado federal” expresó en favor del legisladorque busca reelección pic.twitter.com/NX97gm8g2m — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) April 22, 2021

Ante las acusaciones contra Saúl Huerta, el líder de Morena en San Lázaro comentó que no se pueden anticipar hechos.

Señaló que corresponde a las autoridades judiciales solicitar o no una declaración de procedencia, y en caso de que así fuera, dijo, deberá ser turnada a la Comisión Instructora para su análisis.

“Es un asunto de la Fiscalía, si solicita o no la declaración de procedencia y la mesa directiva conforme al reglamento lo turnará a la sección instructora y la sección instructora lo determinará, pero eso corresponde otros ámbitos”, señaló.

Ignacio Mier evitó pronunciarse sobre la detención del legislador guinda, bajo el argumento de que “por principios”, no se inmiscuye en la vida personal de nadie, y lo ocurrido ayer “no lo hizo en su función como diputado federal”.

“De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. No lo hice en su momento con el diputado Charrez, no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero, lo hago por principios, por convicción, respeto la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, concluyó.

“Que Saúl Huerta pida licencia por acusaciones de abuso sexual”: Citlalli Hernández

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, solicito a Saúl Huerta, pedir licencia a su cargo, para enfrentar las acusaciones en su contra por abuso sexual en perjuicio de un menor de edad.

Entrevistada en el Senado de la República, deslindó al partido de las acciones personales del legislador morenista.

“Coincidió, creo que es importante hacer ese llamado, que el diputado pida licencia o que por lo menos se ponga a disposición de la justicia, sino cometió el delito, bueno pues se cerrará el caso y si sí tienen que dar cuentas y Morena no es responsable de las conductas individuales que tiene una persona”, señaló.

La senadora aseguró que por su autoridad moral, Morena puede deslindarse, y adelantó que en su calidad de secretaria, propondrá que Saúl Huerta enfrente el proceso sin licencia.

“Estamos en toda nuestra autoridad política y moral de deslindarnos y condenar este tipo de actos. No se lo hemos solicitado, yo no he tenido contacto con él, quizás el coordinador del grupo parlamentario, pero sí lo pondré sobre la mesa del partido”, concluyó.

