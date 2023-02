La reconciliación del país iniciará en el Edomex, afirma Alejandra del Moral

La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, aseguró que la reconciliación del país iniciará en el Estado de México, por lo que llamó a la militancia a asumir su responsabilidad.

En Cuautitlán, destacó que como originaria de la región tuvo la oportunidad de regresar a su terruño.

Por eso, dijo, aprovechó para pasar a la Catedral del municipio, donde no confirmó si se reunió con el obispo Efraín Mendoza, pero sí dijo que quiso pasar a persignarse en el recinto religioso.

“Soy una mujer de fe, nunca lo he negado, pasé a persignarme, soy originaria de Izcalli, así que para mí estar en Cutitlán es regresar a mi terruño”, comentó ante los medios de comunicación.

De cara al cierre de su precampaña, aseguró que gracias al respaldo de la población, esta etapa “se ha convertido en un movimiento ciudadano, con muchos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a sumarse a mi campaña constitucional en lo que viene”.

Sin querer hacer comentarios sobre las declaraciones hechas en Morena respecto a que no levanta en las encuestas Del Moral puntualizó que no se va a detener en atender descalificaciones de sus opositores.

“Va bien, ni me confío ni echo campanas al viento, se requiere de mucha disciplina, no es un juego, el Estado de México requiere de toda la seriedad posible, no solamente de una precampaña o campaña”, declaró.

Ante los priistas y simpatizantes asistentes, la precandidata del tricolor insistió que la reconciliación de México pasará por el territorio mexiquense, por lo que subrayó que “de ese tamaño es el compromiso que tenemos”.

Del Moral reconoció que esta elección no va a ser fácil para el PRI, pero reiteró que así como ganaron en 2017, “les vamos a volver a ganar en el 2023”.

“Ahí están las encuestas, por más que ellos quieran decir mentiras, vamos subiendo y caballo que alcanza gana, no vamos a entrar en descalificaciones”, remarcó.

