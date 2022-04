Córdova pide no tirar 30 años de logros electorales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que la propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) plantea reinventar el sistema electoral del país, “rehacerlo de cabo a rabo” .

En entrevista, Córdova Vianello observó tres características de la iniciativa presidencial, entre ellas, la primera ocasión en más de tres décadas que se presenta una propuesta en la materia a petición del Gobierno, no de la oposición; la propuesta salió de la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, donde operan especialistas en materia electoral, como Pablo Gómez y Horacio Duarte, pero que ahora se dedican a otros rubros; finalmente, es la primera reforma que se pondrá a prueba en una elección presidencial.

El presidente del Consejo General señaló que la Reforma Electoral propuesta por el Ejecutivo “es una refundación. Hay que decirlo con todas las letras” .

Indicó que un tema relevante es que se dio la batalla para sacar al Gobierno de las elecciones, lo que finalmente sucedió a partir de 1996.

Se está planteando que el Gobierno proponga a 20 de los 60 candidatos a consejeros; a 10 de los 30 candidatos a magistrados electorales y que la Cámara de Diputados y el Senado, que son órganos políticos, propongan a otros 20 y el Poder Judicial proponga a 20 consejeros. Es curioso este planteamiento, lo que llama la atención es que dos órganos políticos (el Ejecutivo y el Legislativo) ahora los presenten Lorenzo Córdova Vianello

Córdova insistió en que le parece curioso el proyecto y señaló que se debe tener cuidado con la reforma, para no tirar 30 años de logros en materia electoral a la basura.

Enfatizó que el INE actualmente es lo que es gracias a la confianza de la ciudadanía. Asimismo, dijo que si no estuviera como está, no podría hacerse cargo de todas las elecciones locales, se tendría que evaluar cómo se pretende que desaparezcan todos los órganos estatales. Sin embargo, puntualizó que definitivamente, eso implica que costará más.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas y si se postulará para ser candidato presidencial, reiteró que no busca contender en 2024, aunque reiteró su continuación en la política desde su trinchera para defender la democracia.

Bajo este contexto, agradeció estar inhabilitado constitucionalmente el 3 de junio próximo para poder ocupar cualquier cargo público en la elección, cuyos gobiernos participó como árbitro, además de no poder asumir una candidatura.

“El 3 de junio, yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a cualquier cargo público en el 2024, lo cual a mí me deja mucha tranquilidad porque ni me interesa. El 3 de abril del 2023 termina mi mandato, el 4 de abril yo vuelvo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); pero eso sí, voy a seguir defendiendo desde otras trincheras la democracia. Esto no se acaba”, indicó.

MAEP