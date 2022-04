"No veo necesidad de una reforma": Cuauhtémoc Cárdenas; asegura que INE debe mantener su autonomía

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe mantener su autonomía, más allá de hacer adecuaciones en sus facultades y estructura.

Durante la presentación de su libro “Por una Democracia Progresista” detalló que el órgano autónomo debe ser independiente del Gobierno Federal o de cualquier institución oficial en el país por el bien de la democracia, pese a que no conoce de fondo la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo me inclino porque podamos mantener en el país una autoridad electoral autónoma del gobierno. Que no la presida, como sucedía anteriormente, el secretario de Gobernación o ningún funcionario designado por el Ejecutivo. Yo, por mí, no veo necesidad de una reforma mayor. Me parece que en este caso el propio Instituto Electoral, es quien más conoce del tema en este momento”, indicó.

El llamado "líder moral de la izquierda mexicana" habló desde Sinaloa sobre la desaparición de legisladores plurinominales, y dijo que en el caso del Senado de la República priva una distorsión sobre el número que se tiene de representantes populares, aunque aclaró que se debe analizar, pues si bien la ley establece que deben existir el mismo número de legisladores, es necesario debatir la eliminación de algunos escaños.

La misma situación sucede para los diputados federales, pues considera necesario analizarlo, ya que no se debe cancelar la voz de las minorías en el país.

Por otra parte, sostuvo que el calificativo a legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica es excesivo ya que “tienen derecho a expresar sus opiniones, nos guste o no nos gusten, y para calificar a alguien de traidor a la patria necesitarían presentar también cuáles son las condiciones para que se señale a quien quiera que sea como traidor. Me parece que este es un calificativo excesivo producto del acaloramiento que se da en las discusiones” , agregó.

CEHR