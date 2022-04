No fortalece al INE, estima

Reforma Electoral de AMLO es demagógica; no pasará: Alejandro Moreno El dirigente nacional del PRI señaló que la Reforma Electoral presentada por AMLO es demagógica, por lo que sin diálogo ni consenso no será aprobada; "no vamos a caer en la trampa de Morena y el Gobierno", afirmó