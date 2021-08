Regreso a clases 2021: Contradicciones de las autoridades generan más confusión: madre de familia

Martha Jiménez, madre de un menor de 11 años de edad se encuentra "confundida" por el regreso a clases del próximo 30 de agosto, por ello no ha comprado útiles escolares, uniformes o se ha preparado para combinar su trabajo con el aprendizaje de su hijo.

“No he comprado hasta el momento nada de útiles escolares, no he tenido tiempo de ver el regreso a clases, pero considero que de todos modos sólo voy a comprar lo que yo crea necesario y no todo el paquete de útiles que seguramente se van a quedar a medio uso”, destacó a La Razón.

La mujer de 37 años de edad con residencia en la alcaldía Miguel Hidalgo, señaló que conoció el tema de la carta compromiso que dijeron era necesaria para entrar a clases; sin embargo, ni siquiera la tomó en cuenta ya que no va a mandar a su hijo de sexto de primaria de regreso a clases, porque aseguró que las constantes contradicciones de las autoridades educativas, sólo le crearon desconfianza.

“Sí tenía pensado regresar a mi hijo a las clases presenciales, ya no, porque después del aumento de casos de COVID, y las contradicciones de las autoridades escolares que a cada rato se echan la pelota, ya mejor decidí no hacerlo, y hasta en enero o febrero lo haré cuando se compongan las cosas los llevó pero ahorita no”, dijo.

LEE MÁS Regreso a clases 2021: AMLO asegura que no quiere que ningún niño se enferme

Además dijo que “seguramente” quitaron la carta compromiso porque los padres presionaron y los quisieron tranquilizar.

Por separado, Eduardo Bustos, profesor de educación primaria en la alcaldía Álvaro Obregón aseguró que en las reuniones previas que han tenido con los padres de familia, no hay mucho interés en regresar de manera presencial a las aulas, ya que desean hacerlo de manera virtual hasta que bajen los contagios.

No hay mucho interés, porque muchos han tenido fallecimientos en sus casas y los profesores también, por ello el retorno se está tomando de manera cauta Eduardo Bustos

Profesor de educación primaria

más para leer Regreso a clases: Apartarán de salón a alumnos sin carta de corresponsabilidad

Otro tema es que en las reuniones que han tenido con las autoridades educativas, es que no les mencionaron en ningún momento la entrega de la carta responsiva como obligación, porque sólo les comentaron el decálogo donde venía pero no se hizo énfasis.

“Ahorita estamos enfocados en la evaluación de los niños para ver como vienen, ya que es nuestra principal preocupación, así como las medidas de sanidad en las escuelas”, destacó.

El profesor agregó que si bien el magisterio acepta el reto del regreso a clases presenciales, el problema es la infraestructura e insumos en las escuelas, porque considera es el principal reto a trabajar en el siguiente ciclo escolar.

EGC