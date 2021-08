"No sé nada del regreso a clases, no me han dicho nada": Madre de familia

Karla de la Rosa, madre de un menor de 9 años en el Estado de México, no tiene información de cómo va a regresar a las clases presenciales, porque los maestros únicamente le han pedido que acuda a la escuela en el municipio de Tlalnepantla a limpiar las aulas, pero desconoce los protocolos sanitarios.

“No nos han dicho nada, sólo nos pidieron ir a la escuela a limpiar y ya, sólo nos dijeron que lleváramos escobas y trapeadores, pero cuando les preguntamos sobre el regreso dicen que aún no saben, que apenas están en eso”, dijo a La Razón.

A la madre de familia le preocupa que, a estas alturas del regreso a clases, no haya información de los protocolos sanitarios que deben respetarse, además de que piensa en no mandar a su hijo a las clases porque tiene miedo de que se pueda contagiar.

“Me da mucho miedo llevarlo a sus clases, que tal si se me contagia y ni información nos han dado, sólo quieren que limpiemos y ya” explicó.

leer más Protocolo de la SEP para regreso a clases presenciales; estos son los diez pasos

Verónica Macías quien tiene a “Valentina”, de cuatro años en el kínder, dijo que la mayor preocupación que tiene para la menor es el regreso a clases, pues si bien la llevará caminando al estar muy cerca de su hora, sus padres van por ella y la trasladan en transporte público hasta su hogar.

“Tengo miedo de que se contagie, pero le he inculcado que no se quite el cubrebocas para nada, eso me da cierta confianza, aparte no hay tanto riesgo en su salón porque solo son diez niños, además que por la mañana la llevaré caminando ya que se encuentra a unas calles de mi casa”, explicó.

En su escuela le pidieron llevar dos cubrebocas diarios y una botellita de gel, para que se esté constantemente limpiando las manos.

Jacqueline Saavedra con dos niños en nivel primaria en la Ciudad de México dijo que hasta el momento no les han dado mayor información que el regreso a clases híbrido, lo que la tiene un poco preocupada ya que no sabe de qué manera afrontar la situación, porque considera que las autoridades no han sido responsables en contar con un protocolo.

“Sólo nos han dicho que el regreso es híbrido, unos van unos días y otros el resto, aparte de los rezagados, es un relajo saber qué vamos a hacer” añadió.

ANR