Regreso a clases es necesario, pero no es el momento, no hay condiciones: expertos

Los niños, niñas y adolescentes deben regresar a clases porque la contingencia ha afectado su forma de aprender y su salud mental; sin embargo, todavía no hay condiciones porque se desconoce la evolución de la emergencia sanitaria por COVID, además que no existe una estrategia clara para la reapertura de escuelas, coincidieron especialistas.

En entrevista con La Razón, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró que los niños, niñas y adolescentes deben regresar a clases a la brevedad por los efectos negativos que se han generado tras el aislamiento, pero enfatizó que no es el momento por “la terrible evolución” que tiene la pandemia por COVID.

La experta dijo que los menores pueden regresar a clases bajo estrictos protocolos de sanidad pero para ello se de modificar la estrategia en las escuelas, porque en este momento no hay condiciones para el regreso masivo de estudiantes.

"Los niños deben regresar a clases, sí, pero de que pueden regresar, no, porque el Presidente se está adelantando en este momento, porque no sabemos como va a seguir evolucionando la pandemia, ya que la emergencia sigue muy mal, hay variantes que afectan a los menores y la vacunación va muy lenta" Alma Maldonado

Investigadora

Alma Maldonado refirió que no hay estimaciones serias sobre lo que puede venirse por la pandemia, por ello el regreso a clases presenciales debe darse cuando haya más personas vacunadas.

“Las escuelas no son los lugares de mayor contagio, pero con medidas adecuadas se podría (regresar a clases). Yo no lo haría generalizado y ni diría que todos van a regresar, hay que analizar el contexto de la pandemia, se deben pensar en distintos esquemas y eso es lo que está faltando y eso no se está haciendo”, precisó.

Por separado Carlos Ornelas Navarro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que los niños serán los últimos en ser vacunados, lo que los pone en riesgo al regresar a clases, ya que el virus sigue a quienes no están inmunizados, además de que las variantes son un gran riesgo.

El experto destacó que otro de los factores en contra el regreso a clases, es que las escuelas no tienen las medidas adecuadas para contener la propagación de la enfermedad, porque en varias instituciones faltan elementos básicos como agua para evitar que los menores atraigan el virus.

“Hay al menos 30 mil escuelas sin agua potable. Hay grandes necesidades en el peor momento. Cómo podemos saber con tanta anticipación el riesgo, cuando se dice que el mayor pico es en agosto; nadie puede saber certeza que es lo que va a pasar, además cada vez hay más protestas de maestros por el tema de la vacunación que piden otra dosis contra COVID, ya que están preocupados”, añadió.