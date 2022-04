Funcionarios resaltan logros en materia de seguridad social durante Gobierno de AMLO

Funcionarios del Gobierno federal y senadores de Morena destacaron los logros alcanzados por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad social y los esfuerzos realizados durante la pandemia por el COVID-19.

Durante la inauguración de la Semana de Seguridad Social 2022, que se realizó en la Casona de Xicoténcatl, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, aseguró que ningún gobierno ha hecho tanto por la seguridad social como la actual administración.

“Estaría obligado a reconocer que en los últimos 50 años ningún gobierno había hecho tanto por la seguridad social, como el gobierno del presidente López Obrador y no es un dicho que sea fácil o, que pueda decir uno a la ligera, porque eso tiene que tener un verificativo con la realidad y con las acciones que se han llevado a cabo”. Zoé Robledo

Resaltó que no sólo se ha hecho mucho, sino que ha sido en alianza con los trabajadores, con las centrales obreras y con los empresarios.

Comentó que la etapa del COVID demostró que el mercado no es suficiente y no está diseñado para la solidaridad, no es su naturaleza, por lo que estimó que México debe confirmar su liderazgo en materia de seguridad social.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, destacó que ahora “somos muchos más los que tenemos una visión en la cual la seguridad social se vuelve un piso mínimo de bienestar”.

“Entendemos que no puede haber excluidos de este derecho que todas y todos los mexicanos, necesitan tener esta cobertura, esta protección. Venimos de décadas de desmantelamiento de la seguridad social, basta recordar la reforma del 97 en materia de pensiones, no solamente se incrementaron drásticamente las semanas de cotización de 500 a mil 250, sino que se privatizó la pensión en nuestro país, se convirtieron en cuentas individuales y cada quien rásquese con sus propias uñas”. Luisa María Alcalde Luján

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes, afirmó que en el sector empresarial hay razones para estar satisfechos en materia de seguridad social, sobre todo, con la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2020.

“De acuerdo con esta reforma, la cuota que aporta el patrón por cada trabajador se aumentará gradualmente a partir del 2023 y durante un lapso de ocho años el ahorro pasará de 6.5 a 15 por ciento. El trabajador no deberá hacer aportación adicional alguna”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ahorro para el Retiro (Consar) Iván Pliego Moreno, informó que durante el periodo de mayo de 2021 a febrero de 2022, el Sistema de Ahorro para el Retiro liberó 40 mil millones de pesos, el 0.78 por ciento del total de los activos del sistema, para las personas que perdieron su empleo o vieron reducido su ingreso a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La senadora de Morena Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, afirmó que hay progresos significativos de la seguridad social, como instrumento de justicia y de cambio social.

Citlali Hernández, senadora de Morena y secretaria de la Comisión de Seguridad Social, resaltó que en este gobierno los logros son palpables en seguridad social.

