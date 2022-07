Reunión AMLO-Biden, positiva, aunque no exitosa: expertos

La visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, aunque no haya generado grandes anuncios o acuerdos, es positiva porque recupera el diálogo entre los presidentes, consideró el exembajador Miguel Ruiz Cabañas.

“No fue una reunión exitosa. Diría que es positivo que se haya retomado el diálogo entre los presidentes”, dijo.

En entrevista con La Razón, el diplomático expuso que López Obrador cometió un grave error al no asistir a la novena Cumbre de las Américas.

“Yo creo, sinceramente, que el Presidente cometió un grave error al no ir a Los Ángeles a la Cumbre; ahí hubiera hecho una gran defensa a favor de los migrantes en Estados Unidos; se desperdició esa oportunidad, pero creo que ahora López Obrador trató de corregir yendo a Washington a ver al presidente Biden”, estimó Ruiz Cabañas.

El exembajador mexicano en Japón e Italia reconoció que no se esperaba que, luego de la visita, se produjera una profunda reforma migratoria en Estados Unidos.

“No se esperaba una reforma importante de migración, porque no hay el contexto político en Estados Unidos que permita aprobar una reforma integral en materia de migración, pero eso no quiere decir que el Presidente de México no debe plantear esos temas, que son de interés nacional, como el aumento de visas para trabajadores temporales y, eventualmente, una regularización de todos los mexicanos que están en este país en forma indocumentada”, abundó.

Sin embargo, dijo que no coincidió ni entendió algunas de las propuestas que hizo el mandatario mexicano, por ejemplo: subsidiar a los consumidores estadounidenses a través de las gasolinas que pueden comprar del lado mexicano, o la construcción de un gasoducto que corra por toda la frontera para abastecer a los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California.

En cambio, Ruiz Cabañas apoyó la propuesta de reducir los aranceles, sobre todo en alimentos.

Para la organización Frente Migrantes en Estados Unidos, la visita del Presidente López Obrador a ese país tuvo como propósito “limar asperezas”, más que generar acuerdos y resultados.

En entrevista con este diario, Carlos Arango, vocero de la organización, dijo que no se generaron acuerdos reales y sólo hubo pronunciamientos sobre problemas y esperanzas para colaborar.

“No ha habido nada, no hubo un acuerdo real, sólo pronunciamientos. La visita del Presidente de México fue para limar asperezas y eso se vio y se logró, pero no creo que haya tenido un impacto como se estaba esperando en México, pues sólo se dedicaron a hacer propuestas, pero sin un compromiso real, pues apenas van a revisar” el contenido, dijo.

El activista señaló que López Obrador buscó negociar 300 mil visas temporales para migrantes, pero no hubo claridad sobre el tema.

“A nosotros nos preocupa, porque es una cuestión de crear un sistema de mano de obra barata a Estados Unidos, pero Joe Biden no se comprometió a crear más trabajos temporales de los que ya tiene y eso no es nada nuevo, no se ha amarrado algún proyecto nuevo que beneficie a los mexicanos”, explicó Arango a La Razón.

Por separado, Elizabeth Juárez, de la misma organización, estimó que aumentará el programa de migrantes con visas temporales, pero serán insuficientes para resolver la crisis humanitaria que se vive en México.

“Los mexicanos que llegan a Estados Unidos sólo andan deambulando de una ciudad a otra, siguiendo las cosechas que se van dando en el país, pero es insuficiente, ya que se debe tener un acuerdo mayor para que se reconozcan sus derechos laborales de manera permanente”, concluyó.