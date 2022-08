Ricardo Monreal: Le conviene a AMLO que sea su sucesor; “soy su arma secreta”

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que al Presidente Andrés Manuel López Obrador le conviene que sea su sucesor, porque cuenta con mayor madurez, experiencia y autonomía.

De gira por Cancún, Quintana Roo, se refirió al hecho de que el titular del Ejecutivo federal no lo ha mencionado en su lista de candidatos y bromeó: “Es que soy su arma secreta”.

Sin embargo, dijo que al recorrer las calles de Tulum, observó propaganda de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por lo que les recomendó que tengan cuidado.

Yo les sugiero que tengan mucho cuidado, porque no son tiempos de promoción personalizada, y las bardas y los espectaculares ahí están a la vista. No pueden decir que no sabían o que no han autorizado: alguien autorizó y los que saben quién autorizó, son los dueños de las bardas, los dueños de las casas, los dueños de los espectaculares, ¿quién les pagó? Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Apuntó que en Morena todavía no se fijan las reglas para la elección del candidato presidencial, pero dijo que no se va a desesperar ni tampoco se va a suicidar si el Presidente no lo menciona entre los presidenciables.

Aunque se ve muy claro que ellos tienen la posibilidad de ser mencionados por el Presidente, y es una ventaja, desde el momento en que él sólo se refiere a los tres, por supuesto que no hay piso parejo, y no hay piso parejo porque no me menciona, pero tampoco me voy a suicidar por eso Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado afirmó que pese a que no hay piso parejo, al mandatario federal le conviene más que él sea quien lo releve en el cargo.

No me voy a desesperar, porque incluso al ciudadano Presidente de la República, el licenciado López Obrador, le conviene que yo sea su sucesor, porque tengo más madurez, más experiencia política, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Y en esa madurez implica llevar a México a mejores estadios de desarrollo, a profundizar la democracia y a generar una condición mayor de acuerdos. Por eso le conviene al Presidente López Obrador que yo sea su sucesor, porque sería el Presidente de la reconciliación nacional y yo creo que México requiere atenuar sus contradicciones, atenuar sus polarizaciones, atenuar su lucha interna entre sectores Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

Dijo que, “por fortuna, mi adversario no va a ser el Presidente de la República, el Presidente no va a estar en la boleta, si fuera él a estar en la boleta, ni loco que me inscriba, ahí sino, me desbarata”.

Pero recomendó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López “que se ponga de acuerdo los tres para que uno de ellos me enfrente”.

RFH